Dondurucu soğuklar ve yağışlı havalarda, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin besine ve temiz suya erişimi zorlaşıyor. Veteriner hekimler, sıfırın altına düşen sıcaklıklarda sokak hayvanlarının vücut ısısını koruyabilmek için normalden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Aç kalan canlıların metabolizma hızının düşmesi ise donarak ölme riskini doğrudan artırıyor.
Açlık sınırının kış aylarında hayati bir eşik olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bir kedinin 6 saat, bir köpeğin ise 15 saat boyunca beslenememesi halinde vücut direncinin tamamen tükenme noktasına geldiğini ifade ediyor.
BESİNLER KORUNAKLI ALANLARA KONULMALI
Sokak canlılarına yönelik yapılacak yardımlarda şu hususlara dikkat edilmesi gerektiği bildiriliyor:
Sıvı oranı yüksek yaş mamalar soğuk havada hızla donduğu için kış mevsiminde besin değeri yüksek kuru mamalar tercih edilmelidir. Metal kaplar yerine plastik kapların kullanılması ve suya eklenen birkaç damla sıvı yağ, suyun donma süresini geciktiriyor. Besleme odaklarının yağış ve rüzgardan etkilenmeyecek binaların alt kısımlarına veya korunaklı alanlara kurulması önem taşıyor.