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Dondurucu soğuklar ve yağışlı havalarda, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin besine ve temiz suya erişimi zorlaşıyor. Veteriner hekimler, sıfırın altına düşen sıcaklıklarda sokak hayvanlarının vücut ısısını koruyabilmek için normalden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Aç kalan canlıların metabolizma hızının düşmesi ise donarak ölme riskini doğrudan artırıyor.

Açlık sınırının kış aylarında hayati bir eşik olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bir kedinin 6 saat, bir köpeğin ise 15 saat boyunca beslenememesi halinde vücut direncinin tamamen tükenme noktasına geldiğini ifade ediyor.

BESİNLER KORUNAKLI ALANLARA KONULMALI

Sokak canlılarına yönelik yapılacak yardımlarda şu hususlara dikkat edilmesi gerektiği bildiriliyor: