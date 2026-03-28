Viyana Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, enstitünün ev sahipliğindeki açılış törenine kalabalık bir davetli grubu katıldı.

Açılışta sergi hattatlarından, psikolojik danışman hafız Faruk Eratlı Kur’an-ı Kerim okudu.Enstitü Müdürü Halil İbrahim Doğan, açılış konuşmasında sanatın insan ruhu üzerindeki iyileştirici etkisine vurgu yaparak, sergilenen eserlerin hem toplumsal hem de bireysel psikolojik dayanıklılığa katkı sağlayacağını belirtti.

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı, Kim Psikoloji kurucusu ve sergi küratörü Dr. Ömer Akgül, günümüz dünyasında yaşanan küresel krizler, afetler ve savaşların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Hiçbirimiz herhangi bir talihsizlikten maalesef muaf değiliz. Her an, her birimiz, herhangi bir talihsizliğe maruz kalmaya adayız. Peki talihsizlikler hayatımızın bir parçası ise bu musibetlerin bize isabet etmesine tamamen engel olamayacaksak da bunlarla başa çıkabilir miyiz? Yani en talihsiz şartlar altında bile bir anlam yaratabiliriz. Hayatın zorlukları duygusal ve ruhsal gelişimimiz için bir sıçrama tahtasıdır. Acı da talihsizlikler de hayatın kaçınılmaz parçalarından biridir. Acılardan kaçmak imkansızdır. Kaçınılmaz olandan kaçmaya çalışmak ya da reddetmek veya savaşmak yerine, acıyı fark edip, kabul edip acının içinde bir anlam bulabiliriz. Her türlü talihsizliğe rağmen bir insan başarısı ortaya koyabiliriz.

"Hüsn-i hat sanatının geleneksel bir "başa çıkma mekanizması" olduğunu belirten Akgül, "Ruha Şifa" projesiyle geçmişin estetik değerlerini modern psikolojinin "iyi oluş" kavramıyla birleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü, Kim Psikoloji ve Ruh Sağlığı Derneği işbirliğiyle düzenlenen sergi, 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nde, 4-6 Nisan’da ise Viyana Salzburg’da ziyaret edilebilecek.

Sergideki tüm eserler HattaPsikoloji.com adresinden dijital olarak incelenebiliyor. Ayrıca Dr. Ömer Akgül’ün "Talihsizlikler neyimiz olur?" başlıklı seminerine Kim Psikoloji platformu üzerinden ulaşılabiliyor.