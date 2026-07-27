Türkiye bir kez daha "açılım" tartışmalarının merkezine oturmuş durumda. Meclis'te kurulması planlanan komisyonun kimlerden oluşacağı, hangi partilerin davet edileceği ve hangi önerilerin masaya geleceği konuşuluyor. Ancak tartışmaların arasında kaybolan önemli bir soru var:

Parti programları gerçekten birbirinden bu kadar farklı mı?

Çünkü programlara bakıldığında ortaya çıkan tablo, televizyon ekranlarında izlediğimiz sert siyasi polemiklerden oldukça farklı görünüyor.

Yeni Parti'nin programı incelendiğinde "ana dil haktır" deniliyor. Her vatandaşın ana dilini öğrenme, kullanma ve geliştirme hakkının güvence altına alınacağı ifade ediliyor. Yerel yönetimlerin idari ve mali olarak güçlendirilmesi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın uygulanması ve kayyım uygulamasının sona erdirilmesi de programın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

CHP'nin yeni programına bakıldığında ise bambaşka bir tabloyla karşılaşılmıyor. Güçlü yerel yönetimler, merkezi idarenin yetkilerinin azaltılması, demokratikleşme, eşit yurttaşlık ve yerinden yönetim ilkeleri burada da önemli yer tutuyor. Doğrudan "ana dilde eğitim" ifadesi kullanılmasa da kültürel hakların genişletilmesine yönelik yaklaşım dikkat çekiyor.

Elbette iki program birebir aynı değil. Her partinin kendi siyasi dili, öncelikleri ve vurguları bulunuyor. Ancak açılım süreciyle ilişkilendirilen temel başlıklarda keskin bir ideolojik uçurum olduğunu söylemek de kolay görünmüyor.

İşte tam burada ikinci soru ortaya çıkıyor.

Madem programlar birbirine bu kadar yakın, o halde kurulacak komisyonda kim yer alacak?

Yeni Parti davet edilecek mi?

Eğer edilmeyecekse neden?

Eğer edilecekse, bugüne kadar CHP ile yaşanan sert tartışmaların anlamı ne olacak?

Çünkü siyaset yalnızca söylenen sözlerden değil, yazılı belgelerden de oluşur. Parti programları, seçim beyannameleri ve resmi metinler siyasi partilerin en önemli taahhütleridir. Eğer bu belgelerde benzer hedefler yer alıyorsa, kamuoyunun da doğal olarak şu soruyu sorması kaçınılmazdır:

"Televizyonlarda birbirine en ağır eleştirileri yönelten partiler, aslında aynı hedeflere mi yürüyor?"

Belki de Türkiye'de uzun zamandır siyaset, programlar üzerinden değil, kimlikler üzerinden yapılıyor.

İktidar ve muhalefet birbirini en sert ifadelerle eleştiriyor. Meydanlarda kullanılan dil son derece sert. Fakat resmi programlara bakıldığında bazı temel reform başlıklarında önemli ortaklıklar göze çarpıyor.

Bu durum seçmenin kafasını karıştırıyor.

Bir yanda "Türkiye elden gidiyor" söylemi...

Diğer yanda ise benzer reform önerileri.

İki tablo aynı anda nasıl doğru olabilir?

Daha ilginç olan ise şu.

Eğer açılım süreci Türkiye'nin en kritik meselelerinden biri olarak görülüyorsa, bu konuda benzer görüşlere sahip olan bütün siyasi aktörlerin komisyonda temsil edilmesi beklenmez mi?

Yoksa temsil kriteri programlar değil de siyasi dengeler mi olacak?

Bu sorunun cevabı, komisyonun niteliğini de belirleyecek.

Çünkü demokratik sistemlerde komisyonlar yalnızca sayısal çoğunluk oluşturmak için kurulmaz. Toplumdaki farklı görüşlerin temsil edilmesi de en az alınacak kararlar kadar önemlidir.

Bugün Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey, kimin daha çok bağırdığı değil; kimin hangi öneriyi neden savunduğunu açık biçimde ortaya koymasıdır.

Belki de siyasetin en büyük problemi tam da burada başlıyor.

Programlar geri planda kalıyor, sloganlar öne çıkıyor.

Belgeler yerine polemikler konuşuluyor.

Vatandaş ise partilerin birbirlerinden gerçekten hangi konuda ayrıldığını anlamakta zorlanıyor.

Elbette farklılıklar vardır. Devlet yapısı, anayasa anlayışı, ekonomi politikaları, dış politika ve birçok başlıkta partiler arasında önemli görüş ayrılıkları bulunabilir. Bunları yok saymak doğru olmaz.

Ancak açılım süreci etrafında yürüyen tartışmalarda kullanılan sert siyasi dil ile parti programlarının ortaya koyduğu yazılı hedefler arasında da dikkat çekici bir mesafe olduğu görülüyor.

Bu nedenle belki de artık şu soruyu sormanın zamanı gelmiştir:

Türkiye'de siyasi rekabet gerçekten farklı projeler arasında mı yaşanıyor, yoksa büyük ölçüde aynı hedeflere farklı aktörlerin ulaşma mücadelesi mi izleniyor?

Seçmen açısından asıl belirleyici olan da budur.

Çünkü insanlar yalnızca kimin iktidar olacağını değil, iktidara gelenin neyi değiştireceğini merak ediyor.

Eğer değişecek olan yalnızca makam sahipleri olacaksa, bunun adına reform demek zorlaşır.

Ama gerçekten farklı bir Türkiye tasavvuru ortaya konuluyorsa, bunun da en açık biçimde parti programlarında, Meclis çalışmalarında ve kamuoyuna sunulan somut önerilerde görülmesi gerekir.

Önümüzdeki günlerde açılım komisyonunun nasıl şekilleneceği bu açıdan önemli bir sınav olacak. Kimlerin davet edildiği kadar, hangi parti programlarının esas alındığı ve hangi önerilerin ortak zemin oluşturduğu da dikkatle izlenecek.

Çünkü bazen siyasetçilerin meydanlarda söyledikleri değil, parti programlarının satır aralarında yazanlar, Türkiye'nin geleceğine dair daha fazla ipucu verir. Bu nedenle tartışmayı kişiler üzerinden değil, metinler ve somut politikalar üzerinden yürütmek; hem kamuoyunun sağlıklı değerlendirme yapmasına hem de siyasi aktörlerin hesap verebilirliğine daha fazla katkı sağlayacaktır.