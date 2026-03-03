İYİ Parti, TBMM'de bu akşam düzenlenecek olan 'ortak' iftar programına katılmama kararı aldı. İYİ Parti'nin bu hamlesi, İktidarın çözüm sürecine karşı DEM ve AKP ile arasına koyduğu mesafe olarak değerlendirildi.

İYİ Parti, alınan grup kararı doğrultusunda TBMM Başkanlığı’nın düzenlediği ortak iftara katılmama kararı aldı. Parti yönetiminin, açılım sürecine yönelik itirazını bu tavırla ortaya koyduğu belirtiliyor. İYİ Parti kurmayları, söz konusu sürecin içeriğine ve yürütülme biçimine ilişkin eleştirilerini sürdürürken, Meclis’teki ortak fotoğrafın “siyasi bir mesaj” olarak kullanılmasına karşı olduklarını ifade ediyor. İYİ Parti Grubu bugün TBMM’de kendi iftar programını gerçekleştirecek. Böylece Ramazan sofrası, Meclis çatısı altında iki ayrı adreste kurulmuş olacak. Bu durum, açılım sürecine dair görüş ayrılıklarının sembolik bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

GEÇEN YILKİ İFTAR GÜNDEM OLMUŞTU

Meclis’te geçen yıl düzenlenen iftar programı, 1 Ekim 2024’te başlayan ve kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan süreç çerçevesinde gerçekleşmişti. O dönem siyasi tansiyonun düşürülmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması mesajı öne çıkmıştı. Programın en dikkat çeken anı ise Erdoğan’ın, geçen yıl yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etmesi olmuştu. Söz konusu görüntü kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, “yeni süreçte temas ve normalleşme” tartışmalarını beraberinde getirmişti. Muhalefet cephesinde ise bu kareye farklı yorumlar getirilmiş, özellikle açılım sürecinin kapsamı ve muhatapları konusunda eleştiriler yükselmişti.