İçişleri Bakanlığı, Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması'nı hayata geçiriyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni uygulamayla birlikte artık ihbarların tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacağını söyledi. Bakan Çiftçi, vatandaşların sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolarla ihbarda bulunabileceğini kaydetti.
Acil durum ihbarlarında yeni dönem: 112 Hayat uygulaması devrede
Acil durum ihbarlarında yeni dönem başlıyor. 112 Hayat uygulaması ile tüm ihbarlar dijital ortama taşınıyor. İçişleri Bakanı Çiftçi uygulamanın detaylarını anlattı.
Bu uygulama ile en büyük amacın vatandaşların devlete en hızlı şekilde ulaşması olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Geçmişte tüm acil çağrı numaralarını 112 çatısı altında toplayarak ülkemizde tarihi bir dönüm noktasına imza atmıştık. Bugün bu başarıyı vizyoner bir adımla taçlandırıyor ve yeni nesil dijital kalkanımız 'HAYAT 112 Acil' uygulamasını gururla hizmete sunuyoruz." şeklinde konuştu.
Yeni sistemle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni sesli telefon hattı olmaktan çıkardıklarını, fotoğraf ve video paylaşılabilen akıllı bir platforma dönüştürdüklerini söyleyen Çiftçi, uygulamanın iOS ve Android için geliştirildiğini söyledi.
UYGULAMADA HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Uygulamadaki en önemli bölüm İlk Yardım İhbar bölümü. Bu bölümle kriz anlarındaki adres tarif etme telaşı ortadan kalkıyor. Kullanıcı, tek tuşla hassas konumunu ya da sisteme kaydettiği adresini saniyeler içinde 112 servisi ile paylaşabiliyor. İhbara fotoğraf ya da 10 saniyelik video ekleyerek, ekiplerin yola çıkmadan olayı analiz etmesi sağlanıyor.
Bakan Çiftçi, kavga hırsızlık veya şüpheli asayiş olaylarını saniyeler içinde ihbar edilebileceğini belirti. Bakan Çiftçi, "Hassas konumunuz anında merkezimize düşecek ve güvenlik güçlerimiz hızla olay yerine intikal edecektir." dedi.
DEPREM ANINDA "ENKAZ ALTINDAYIM" MESAJI
Uygulamada doğal afetlere karşı uyarı mekanizmasının da olacağını belirten Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:
" Olası bir doğal afette enkaz altındayım ve mahsur kaldım diyerek uyarıda bulunacak. Doğal afet sonrasında hasar tespit talebi, diğer durumlar, barınma vb. talepler saniyelerin içinde uygulamadan hayati önem taşıdığı kriz anlarında, ihbarlarınız konumunuzla birlikte merkezimize anında ulaşmakta ve ekiplerimiz hızla sevk edilmektedir."
Uygulamada öne çıkan bölümlerden bir diğeri ise okullarda yaşanabilecek şiddet olaylarıyla ilgili. Öğretmenler, Okul Acil adı verilen modülü görevli oldukları okulun sınırları içindeyken kullanabilecek. Böylece okullarda yaşanabilecek olumsuz bir olay, güvenlik güçlerine anında iletilecek.
KADES ARTIK AKILLI SAATLERDE
KADES uygulamasının yeni portalda yer aldığını duyuran Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Hayat kurtaran KADES uygulamamızın o hızlı altyapısını aynen koruyarak 'Hayat 112 Acil' uygulamamızın içerisine taşıdık. Üstelik bu güvenlik kalkanını akıllı saatlere de tam uyumlu hale getirdik. Kriz anında telefonunuz çantanızda veya uzağınızda kalsa bile; sadece kolunuzdaki akıllı saatten tek bir tuşa dokunarak saniyeler içinde merkezimize acil yardım sinyali gönderebileceksiniz."
Uygulamada uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili bir bölüm de var.
"UYUMA" adı verilen bölümde vatandaşlar tanıklık ettikleri uyuşturucu olayına ilişkin ihbar ya da şüpheli durumları bildirebilecek.