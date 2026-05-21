Acil durum ihbarlarında yeni dönem: 112 Hayat uygulaması devrede

KADES ARTIK AKILLI SAATLERDE

KADES uygulamasının yeni portalda yer aldığını duyuran Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Hayat kurtaran KADES uygulamamızın o hızlı altyapısını aynen koruyarak 'Hayat 112 Acil' uygulamamızın içerisine taşıdık. Üstelik bu güvenlik kalkanını akıllı saatlere de tam uyumlu hale getirdik. Kriz anında telefonunuz çantanızda veya uzağınızda kalsa bile; sadece kolunuzdaki akıllı saatten tek bir tuşa dokunarak saniyeler içinde merkezimize acil yardım sinyali gönderebileceksiniz."

Uygulamada uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili bir bölüm de var.

"UYUMA" adı verilen bölümde vatandaşlar tanıklık ettikleri uyuşturucu olayına ilişkin ihbar ya da şüpheli durumları bildirebilecek.