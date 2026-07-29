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Kaynak: ANKA

RTÜK tarafından karasal yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo, hukuki süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Danıştay'ın lisans iptalini onayan kararının ardından yapılan bireysel başvuruda, ifade ve basın özgürlüğü, haber alma hakkı, adil yargılanma hakkı ve ölçülülük ilkesinin ihlal edildiği öne sürüldü.

"TEMEL HAKLAR İHLAL EDİLDİ" İDDİASI

Açık Radyo tarafından yapılan başvuruda, Danıştay'ın lisans iptalini onayan kararının Anayasa ile güvence altına alınan temel haklara aykırı olduğu savunuldu.

Başvuruda, özellikle ifade ve basın özgürlüğü, haber alma hakkı, adil yargılanma hakkı ve ölçülülük ilkesi yönünden çok sayıda anayasal ihlal bulunduğu iddia edildi.

"HUKUK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR"

Açık Radyo'nun yaptığı açıklamada, Danıştay kararının taleplerinin reddine ilişkin herhangi bir gerekçe içermediği öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:

"Taleplerimizin reddine dair tek bir gerekçe dahi sunmayan Danıştay kararı, ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahaleyi onamış, toplumun haber alma hakkını yok saymıştır. Bu durum, yalnızca yayın kuruluşları için değil, ülkede yaşayan herkes açısından ifade özgürlüğü ve hukuk güvenliği bakımından ciddi bir risk oluşturmaktadır."

Radyo yönetimi, hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini de açıkladı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

RTÜK, Açık Radyo'nun 24 Nisan 2024 tarihli canlı yayınında bir konuğun 1915 olaylarına ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle radyoya üst sınırdan idari para cezası vermiş ve ilgili programın beş kez durdurulmasına karar vermişti.

Daha sonra yayın durdurma kararının uygulanmadığı gerekçesiyle 3 Temmuz 2024'te Açık Radyo'nun karasal yayın lisansı iptal edilmişti.

Açık Radyo ise idari para cezasını ödediğini, yükümlülüklerini yerine getirdiğini, teknik aksaklıklar nedeniyle yayın durdurma takvimine erişemediklerini ve savunmaları alınmadan lisans iptali kararı verildiğini savundu.

GÖZLER ANAYASA MAHKEMESİ'NDE

İlk derece mahkemesi, istinaf ve Danıştay süreçlerinin ardından bireysel başvuru yoluna giden Açık Radyo'nun dosyası şimdi Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilecek. Mahkemenin vereceği kararın, ifade özgürlüğü ve yayıncılık alanındaki benzer uyuşmazlıklar açısından emsal niteliği taşıyabileceği değerlendiriliyor.