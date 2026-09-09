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Kaynak: İHA

Düzce'de yaz boyunca köy köy dolaşan Açık Hava Sinema Etkinlikleri kapsamında Merkez Hacıaliler köyü sakinleri nostaljik bir sinema gecesinde buluştu. Köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, açık havada film izleyerek komşuluk bağlarını pekiştirdi ve eski yaz akşamlarının atmosferini yeniden yaşadı.

Farklı köylerde vatandaşlarla buluşmaya devam eden organizasyon, her yaştan bölge sakinine eğlenceli anlar sunuyor.

Köy meydanında düzenlenen etkinlik öncesinde çocuklar unutulmadı. Onlar için özel olarak kurulan şişme oyun parkı ve eğlence alanları minik ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocuklar doyasıya eğlenirken, yetişkinler de sandalyelerini kapıp geldikleri açık havada komşularıyla film seyretmenin keyfini çıkardı.

Hacıaliler köyünün 20’nci durak olduğu Açık Hava Sinema Etkinliklerinin önümüzdeki günlerde de Düzce'ye bağlı farklı köylere konuk olarak vatandaşlara nostaljik akşamlar yaşatmaya devam edeceği bildirildi.