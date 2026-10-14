Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyir halinde olan ticari gemide dün 1 mürettebatın yaralandığı ihbarı alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tıbbi tahliye çalışması yürütüldü.

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Açık denizde yaşam mücadelesi: TCSG botları harekete geçti - Resim : 3

Bölgeye, 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-20, TCSG-911) ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan mürettebat, Kaş ilçesinin 69 deniz mili (yaklaşık 128 kilometre) açığında Sahil Güvenlik botuna alınarak Kaş Limanı’nda bilinci açık vaziyette sağlık ekiplerine teslim edildi.

Açık denizde yaşam mücadelesi: TCSG botları harekete geçti - Resim : 4