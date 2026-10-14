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Kaynak: DHA

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyir halinde olan ticari gemide dün 1 mürettebatın yaralandığı ihbarı alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tıbbi tahliye çalışması yürütüldü.

Bölgeye, 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-20, TCSG-911) ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan mürettebat, Kaş ilçesinin 69 deniz mili (yaklaşık 128 kilometre) açığında Sahil Güvenlik botuna alınarak Kaş Limanı’nda bilinci açık vaziyette sağlık ekiplerine teslim edildi.