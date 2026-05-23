Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Marmara Denizi’nde seyreden bir kuru yük gemisinde meydana gelen iş kazasında yabancı uyruklu gemici yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy açıklarında demirli bulunan Barbados bayraklı DSM EVERTON isimli kuru yük gemisinde yaşandı. İddiaya göre gemide usta gemici olarak görev yapan 21 yaşındaki Suriye uyruklu I.A., çalışma sırasında dengesini kaybederek yüksekten düştü.

Durumu fark eden gemi personelinin ihbarı üzerine bölgeye Yalova UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

SAHİL GÜVENLİK DEVREYE GİRDİ

Ekipler tarafından gemiden alınan yaralı personelin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Yaralı gemici, deniz yoluyla Yalova Setur Marina’ya ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan I.A.’nın ameliyata alındığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde bel ve kalça bölgesinde kırıklar tespit edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.