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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bu yıl 35'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Kaymak, Kültür ve Eber Gölü Festivali, hem kıyasıya bir rekabete hem de anlamlı bir dayanışmaya sahne oldu. Festivalin simge etkinliklerinden olan geleneksel açık artırmada birinci seçilen bir paket kaymak, 55 bin TL'ye alıcı bularak rekor fiyata satıldı. Müzayedeyi kazanan iş insanı Mevlüt Sayın, 2026 yılının "Kaymak Ağası" unvanını elde etti.

ŞAMPİYON KAYMAK MURAT YAMAN'DAN

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde, bölge üreticileri yılın en iyi kaymağını sunmak için yarıştı. Jüri üyelerinin yaptığı titiz değerlendirmeler sonucunda, üretici Murat Yaman’ın özenle hazırladığı kaymak birincilik ipini göğüsledi.

Şampiyon kaymak için düzenlenen ve salonda büyük bir çekişmeye sahne olan açık artırmada teklifler ardı ardına yükseldi. Rakiplerini geride bırakarak 55 bin TL’lik en yüksek peyi süren iş insanı Mevlüt Sayın, festivalin yeni Kaymak Ağası oldu.

GELİRİN TAMAMI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

Rekor satışın ardından elde edilen gelirin kullanılacağı yer ise etkinliğe damga vurdu. Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, geleneksel müzayedenin bu yıl çok daha ulvi bir amaca hizmet ettiğini vurguladı.

Başkan Aynacı, açık artırmadan elde edilen 55 bin TL’lik gelirin tamamının, her gün binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa ve yaşlılara sıcak yemek çıkaran Bolvadin Belediyesi Aşevi'ne bağışlanacağını duyurdu.