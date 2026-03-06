63 yaşındaki emekli Zehra Ulusoy, yıllarca çalışarak ülkeye katkı sunan milyonlarca emeklinin bugün geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını söylüyor.

23 yıl kamuda görev yaptıktan sonra emekli olan Ulusoy, emeklilik dönemini dinlenerek ve sosyal hayatın içinde geçirmeyi hayal ettiğini ancak bugün bunun mümkün olmadığını dile getiriyor.

Ulusoy, “40 yıl çalıştık, karşılığı bu mu?” diyerek emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekiyor.

'MAAŞ ÖNCE FATURALARA GİDİYOR'

Kısa Dalga'dan Müzeyyen Yüce'nin haberinde Ulusoy, her ay maaşını aldığında öncelikle faturalar ve temel gıda harcamaları için bütçe ayırdığını, kalan parayla ay sonunu getirmeye çalıştığını anlatıyor.

Zehra Ulusoy

2005 yılında emekli olduğunda bağlanan 565 liralık maaşın o dönemde asgari ücretten daha yüksek olduğunu hatırlatan Ulusoy, bugün aldıkları maaşın alım gücünün o dönemden daha düşük olduğunu ifade ediyor.

'EMEKLİLER SOSYAL HAYATTAN UZAKLAŞIYOR'

Ekonomik zorlukların emeklileri sosyal hayattan da uzaklaştırdığını belirten Ulusoy, uzun zamandır sinema ya da tiyatroya gidemediğini söylüyor.

“Kafeye bile gidemez olduk. İnsanlar ‘oturun evinizde’ diyor ama biz de insanız, bizim de heveslerimiz var” diyen Ulusoy, emeklilerin giderek görünmez hale geldiğini dile getiriyor.

'MİLYONLARCA EMEKLİNİN ORTAK SORUNU'

Türkiye’de milyonlarca emekli artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle benzer bir tabloyla karşı karşıya. En düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesine çıkarılmış olsa da, uzmanlara göre bu rakam temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor.

Verilere göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı 31 bin liranın, yoksulluk sınırı ise 100 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Ulusoy gibi birçok emekli ise yılların emeğinin karşılığının bu olup olmadığını sorguluyor.