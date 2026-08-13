Bartın'ın Çöpbey köyünde meydana gelen traktör kazası can aldı. Tarladan köyüne dönen emekli lise müdürü Hüseyin Arslan'ın kullandığı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada traktörün altında kalan Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.
TRAKTÖR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Kaza, saat 19.00 sıralarında Çöpbey köyünde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Arslan'ın idaresindeki 74 AD 331 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TRAKTÖRÜN ALTINDAN ÇIKARILDI
Olay yerine ulaşan ekipler, traktörün altında kalan Hüseyin Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arslan'ın cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
BARTIN'IN TANINAN EĞİTİMCİLERİNDENDİ
66 yaşındaki Hüseyin Arslan'ın uzun yıllar Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi'nde müdür olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldığı ve köyüne yerleştiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma başlattı.