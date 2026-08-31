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Kaynak: AA

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki N.K., 10 Ağustos’ta rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kuduz virüsü tespit edilen çocuk, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen N.K., yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

YAKLAŞIK 4 AY ÖNCE KEDİ TIRMALAMIŞ

Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili 14 Ağustos’ta yazılı açıklama yapmıştı. Valiliğin açıklamasında, Sur ilçesinde yaşayan N.K.’nin yaklaşık 4 ay önce bir kedi tarafından tırmalandığı belirtilmişti.

Çocuğun 10 Ağustos’ta rahatsızlanarak hastaneye başvurduğu, yapılan değerlendirmelerin ardından kuduz şüphesi oluşması üzerine gerekli numunelerin alındığı ifade edilmişti.

KUDUZ TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Alınan numunelerin ilgili referans laboratuvarında incelendiği ve 13 Ağustos itibarıyla test sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Test sonucunun pozitif olduğuna ilişkin bilginin ilgili kurumlara iletildiği belirtilirken, 3 yaşındaki çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

N.K.’nin yaşamını yitirmesiyle birlikte olayla ilgili süreçte otopsi sonuçlarının ve ilgili kurumların yapacağı değerlendirmelerin takip edileceği bildirildi.