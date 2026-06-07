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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte tarım alanlarından acı haberler gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen feci kazada, bir çiftçi hayatını kaybetti.

Suruç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki bir arpa tarlasında meydana geldi. Tarlada arpa hasadı yapıldığı esnada 44 yaşındaki Ekrem Arslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek üzerinde bulunduğu biçerdöverden aşağı düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

Düşmenin etkisiyle hareket halindeki dev tarım aracının altında kalan Arslan'ı gören çevredeki diğer işçiler ve vatandaşlar, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, biçerdöverin altında kalan Ekrem Arslan’ın kaza anında yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin tarlada yaptığı detaylı çalışmanın ardından, talihsiz çiftçinin cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hasat sevincini yasa boğan kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.