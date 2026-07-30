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Kaynak: AA / DHA / İHA

Denizli'de görev yapan Polis Memuru Mehmet Ali Kartal'dan acı haber geldi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli olan 41 yaşındaki Kartal, görevini yaptığı sırada aniden rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Ali Kartal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Acı haber, emniyet teşkilatını ve meslektaşlarını yasa boğdu.

BUGÜN TÖREN DÜZENLENECEK

Görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Polis Memuru Mehmet Ali Kartal için bugün Denizli İl Emniyet Müdürlüğü binasında resmi tören düzenlenecek.

Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şirinköy Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde gerçekleştirilecek törenin ardından Kartal'ın naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesine gönderilecek.

EVLİ VE İKİZ ÇOCUK BABASIYDI

Şehit Polis Memuru Mehmet Ali Kartal'ın evli ve ikiz erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.

Görevi sırasında yaşamını yitiren Kartal'ın vefatı, ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu. Türkiye, görevini yerine getirirken hayatını kaybeden kahraman polis memurunu son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.