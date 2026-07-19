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Kaynak: İHA

Hakkari'de Süpha Dürek Dağı'na tırmanış yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan Bursalı dağcı Yüksel Işık, günler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından ölü bulundu.

14 Temmuz'da Kırıkdağ köyü Bala Yaylası'ndaki Süpha Dürek Dağı'na çıkan Işık'ın geri dönmemesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, itfaiye ekipleri, güvenlik korucuları, rehberler ve farklı illerden gelen uzman dağcılar katıldı.

Arama faaliyetlerinde 18 Temmuz'da yaklaşık 3 bin 894 metre rakımda, Yüksel Işık'a ait olduğu değerlendirilen ipler ve teknik tırmanış malzemeleri bulunmuştu. Çalışmalara toplam 65 personel ve gönüllünün yanı sıra 2 İHA, 5 drone ve 14 araç destek verdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerden alınan son bilgilere göre, kayıp dağcı Yüksel Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yüksek rakımda bulunan cenazenin bölgeden indirilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Dağcının kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.