Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Nisan 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı 34 bin 586 TL’ye yükseldi.

Mart ayında 32 bin 792 TL olan açlık sınırı, yalnızca bir ayda yaklaşık 1.794 TL artarak 35 bin TL sınırına dayandı.

Araştırmada, barınma, giyim, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 112 bin 660 TL olarak hesaplandı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 44 bin 802 TL’ye çıktı.

TÜRK-İŞ verilerine göre mutfak enflasyonu Nisan ayında aylık bazda yüzde 5,47 olarak gerçekleşti. Son 12 aylık artış oranı yüzde 43,90 olurken, 2026’nın ilk dört ayında birikimli artış yüzde 14,74’e ulaştı.

Açıklamada, mevcut asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığına dikkat çekildi. Bekâr bir çalışanın bütçesinde bir ayda 2.217 TL ek açık oluştuğu, asgari ücret ile yaşama maliyeti arasındaki farkın ise 16 bin 726 TL’ye çıktığı belirtildi.

Gıda fiyatlarındaki artışta özellikle ekmek ve yağ grubu öne çıktı. Ankara’da 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 14,50 artarak 17,50 TL’ye yükseldi.

Temel yağlarda ayçiçek yağı ve margarin fiyatlarında yüksek artışlar görülürken, zeytinyağı ve tereyağında da yükseliş sürdü. Pirinç ve bulgur fiyatları artarken, un ve makarna fiyatlarında önemli bir değişim yaşanmadı.

Protein grubunda et fiyatlarında sınırlı düşüş gözlenirken, balık fiyatları sezon etkisiyle arttı. Tavuk eti ve yumurta fiyatlarında ise gerileme kaydedildi.

Meyve ve sebze fiyatlarında da yükseliş dikkat çekti. Ortalama sebze kilogram fiyatı 102,35 TL, meyve kilogram fiyatı 131,50 TL olurken, ortalama meyve-sebze fiyatı 104,93 TL olarak hesaplandı.