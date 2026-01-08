Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Soğuk hava şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte dağlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, Iğdır Ovası'na indiler.

Sabah saatlerinde Iğdır merkeze yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Çarıkçı Köyü'nden merkeze gitmekte olan köylüler, yol kenarında bekleyen 7 kurt gördü. Kurtların uzun süre bölgede dolaştığı ve zaman zaman yola yaklaştığı öğrenildi. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar, ilk kez bu kadar çok sayıda kurdu yerleşim yerine bu denli yakın gördüklerini belirterek tedirgin olduklarını ifade etti. Kurtların bir süre sonra geldikleri yöne doğru uzaklaştığı bildirildi.