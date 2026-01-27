

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ

Artvin merkeze bağlı Yanıklı Köyü’nde bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler yürekleri ürpertti.

Artvin merkeze bağlı Yanıklı Köyü’nde aç kaldığı değerlendirilen bir kurt, gece saatlerinde yerleşim alanına kadar indi. Bir evin güvenlik kamerasının önüne kadar gelen kurdun uluduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre olay, köyde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Gece sessizliğinde evin önüne yaklaşan kurt, bir süre kameranın bulunduğu noktada durarak etrafı gözlemledi. Ardından gökyüzüne doğru uluyan kurt, daha sonra gözden kayboldu.

Köy sakinleri son günlerde bölgede yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine daha sık inmeye başladığını ifade ederken, özellikle kış şartlarının ağır geçtiği dönemlerde bu tür görüntülerin arttığına dikkat çekildi.

Uzmanlar ise vatandaşları yaban hayvanlarına yaklaşmamaları, yiyecek bırakmamaları ve özellikle gece saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer, doğal yaşam alanlarında besin bulmakta zorlanan hayvanların zaman zaman köy çevresinde görülebileceğini belirterek, benzer durumlarda ilgili birimlere bilgi verilmesini istiyor.

Yanıklı Köyü’nde kaydedilen bu görüntü, doğayla iç içe yaşayan bölgelerde vahşi hayatın ne kadar yakın olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.