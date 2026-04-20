Zonguldak’ta ilkbaharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulmakta zorlanınca yerleşim yerlerine inmeye başladılar. Gece saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Akçabey köyüne inen ayılar, seyir halindeki bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Üç yetişkin ayıyı bir süre takip eden sürücü, ayıların panik halde koşuşturmalarını ve daha sonra gözden kaybolmalarını anbean cep telefonu ile kayda aldı.