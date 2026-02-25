İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Polonya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Varşova’da düzenlenen temaslar kapsamında Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya gelen Frostadottir, ortak basın toplantısında İzlanda’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılımına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Frostadottir, İzlanda’da AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılması için bir referandum yapılacağını duyurdu.

İzlandalı lider, hükümetin henüz referandum tarihini kesinleştirmediğini, ancak oylamanın önümüzdeki aylarda düzenlenmesinin planlandığını belirtti.

Frostadottir, “Gelecek aylarda, AB ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlaması olasılığı üzerine bir referandum için hazırlık yapacağız” dedi.

Tusk ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede konuyu detaylı şekilde ele aldıklarını ifade eden Frostadottir, sürecin “fırsat kapılarını açtığını” vurgulayarak, İzlanda’nın AB ile daha yakın bir entegrasyonu hedeflediğini söyledi.

Ancak, bunun Avrupa içindeki İzlanda kimliğine saygı gösterilerek yapılmasının önemine dikkat çekti. Frostadottir, ülkenin benzersiz Arktik kimliğinin korunmasının kritik olduğunu ve yaşam tarzı ile doğal kaynak kullanımının da gözetilmesi gerektiğini belirtti.

TUSK: AB ÜYELİĞİ SEVİNDİRİCİ OLUR

Tusk, İzlanda’nın AB’ye katılmasından memnuniyet duyacağını belirterek, Polonya’nın Avrupa entegrasyonundaki deneyimini bir “başarı hikayesi” olarak değerlendirdi.

AB’nin tüm üye ülkeler arasında eşit davranması gerektiği konusunda Frostadottir ile hemfikir olduğunu ifade eden Tusk, “İzlanda topluluğumuzun bir parçası olursa çok mutlu olurum. AB’nin biraz değişmesi gerekse de, buna hazırım. Kristrun ile birlikte çalışmak için hazırız; bu ortak çıkarımızdır” dedi.

Tusk ayrıca İngiltere’nin AB’den ayrıldığı Brexit sürecine de değindi. İngiliz kamuoyunun tutumunun referandumdan 10 yıl sonra değiştiğine işaret eden Tusk, “Son anketler İngilizlerin yüzde 65’inin bugün AB’ye katılmayı destekleyeceğini, gençlerin ise yüzde 80’inden fazlasının olası üyeliği onaylayacağını gösteriyor. Brexit’i deneyimleyenler, AB üyeliğinin değerini belki de herkesten daha iyi anlıyor” ifadelerini kullandı.

Buna karşılık Frostadottir, hükümetin “İzlanda halkının taleplerini dikkate alacağını” belirterek Tusk’a, İzlanda kimliğine gösterdiği saygı için teşekkür etti.

2013’TE ÜYELİK GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINMIŞTI

Reykjavik yönetimi, 2009’da başlatılan dört yıllık müzakere sürecinin ardından 2013’te AB üyelik görüşmelerini durdurmuştu. Ancak son yıllarda yaşam maliyetindeki artış ve Ukrayna’daki savaş, ada ülkesinde AB’ye katılma ilgisini yeniden artırdı.