Premier Lig'in 24. haftasında Aston Villa Brentford'u konuk etti.
Villa Park'ta oynanan mücadeleye Beşiktaş'tan transfer olan Tammy Abraham Aston Villa formasıyla ilk 11'de başladı.
BRENTFORD 10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA GOLÜ BULDU
Dengeli giden maçta Brentofrd Kevin Schade'in 42. dakikada oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Konuk ekip 3 dakika sonra ise Dango Ouattara ile golü bularak devreye 1-0 önde girdi.
ASTON VILLA YOĞUN BASKIDAN GOL ÇIKARAMADI
Aston Villa, ikinci yarıda maçın son düdüğüne kadar rakip sahada büyük baskı kurdu. Ancak girdiği pozisyonları sonuçlandıramayan Unai Emery'nin öğrencileri sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak büyük hayal kırıklığı yarattı.
İngiliz forvet Tammy Abraham ilk maçında 90 dakika sahada kaldı ve