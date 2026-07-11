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ABD’nin New York eyaletinde abonelik sistemlerine yönelik önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Yeni uygulama ile tüketicilerin abonelik iptal süreçleri büyük ölçüde kolaylaştırılacak.

TEK TIKLA İPTAL ZORUNLU OLACAK

1 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında şirketler, abonelikten çıkışı en az üyelik işlemi kadar kolay hale getirmek zorunda olacak. “Tek tıkla iptal” sistemiyle kullanıcıların süreçte zorlanmasının önüne geçilecek.

ZORLAŞTIRILAN İPTAL YÖNTEMLERİ KALDIRILIYOR

Yeni kuralla birlikte internetten yapılan aboneliklerin yalnızca telefonla, posta yoluyla veya fiziksel şubeye gidilerek iptal edilmesi gibi uygulamalar sona erecek.

ŞEFFAFLIK ZORUNLULUĞU GELİYOR

Şirketler; abonelik süresi, otomatik yenileme koşulları ve iptal hakları gibi bilgileri kullanıcıya açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak.

GİZLİ ÜCRETLERE DE MÜDAHALE

Yeni düzenleme sadece iptal süreçlerini değil, gizli ücretleri de kapsıyor. Şirketlerin toplam maliyeti en baştan açık şekilde belirtmesi gerekecek.

KURALLARA UYMAYANA CEZA VAR

Düzenlemeye uymayan şirketler hem tüketici zararını karşılamak zorunda kalacak hem de her ihlal için 525 dolardan başlayan para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

KULLANICILAR İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

Yetkililer, yeni sistem sayesinde tüketicilerin hem zaman hem de para açısından önemli tasarruf sağlayacağını belirtiyor.