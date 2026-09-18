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Britanya merkezli Guardian, geçen yıl Türkiye'ye AB ülkelerinden en az 503 bin ton, Britanya'dan ise 139 bin ton plastik atık gönderildiğini bildirmişti. Gazete, zengin ülkelerin atıklarını daha düşük çevre standartlarına sahip ülkelere göndermesini "atık sömürgeciliği" olarak tanımlamıştı.

Politico'nun 15 Eylül tarihli haberinde, AB'nin kendi kurallarına rağmen yüz binlerce ton plastik atığı Türkiye'ye göndermeyi sürdürdüğü aktarılmıştı.

AB belgesinde, Türkiye'deki plastik atıkların yalnızca yüzde 10'unun geri dönüştürüldüğü öne sürüldü. Kalan atıkların ise depolandığı, yanlış yönetildiği veya çevreyi kirlettiği belirtildi. Bu durumların ihracatın askıya alınmasına gerekçe oluşturabileceği kaydedildi.

KOMİSYON'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu'ndan bir yetkili 18 Eylül'de Politico'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çevre sorunlarına yönelik yeterli önlem almaması halinde plastik atık ihracatının durdurulabileceğini söyledi.

"Türkiye'den yeterli yanıt alınmaz ve gerekli adımlar atılmazsa, plastik atık ihracatını askıya alma sürecini başlatabiliriz."

TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ATIK ALICISI

Türkiye, Avrupa'dan gönderilen plastik atıkların en büyük alıcısı konumunda. Geçen yıl ülkeye yaklaşık 510 bin ton plastik atık gönderildi. Bu miktarın 25 milyar adet yarım litrelik içecek şişesine eşdeğer olduğu belirtildi.

Söz konusu miktar, OECD ülkelerine gönderilen plastik atıkların yüzde 70'ine, toplam plastik atık ihracatının ise yüzde 36'sına karşılık geliyor.

Greenpeace'in 2021 tarihli araştırmasında da İngiltere'den gelen plastik atıkların Adana'da gömüldüğü ve yakıldığı öne sürülmüştü.

AB, kasım ayından itibaren çoğunlukla OECD dışındaki ülkelere atık ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor. Çevreciler, düzenlemenin Türkiye'ye gönderilen atık miktarını artırabileceği endişesini taşıyor.

‘İNGİLİZ PLASTİK ATIĞI ADANA’DA ATILIP YAKILIYOR’

Çevre örgütü Greenpeace ise 2021 senesindeki saha çalışmasında, İngiltere zincir marketlerinden toplanan plastik atıkların Adana sınırlarında toprağa gömüldüğünü ve yakıldığını belgelemişti.

Guardian’ın aktardığına göre o dönem Türkiye; yoğurt kabı, salata ambalajı ve jelatin dâhil Britanya menşeli plastik ihracatının yüzde 94’ünü kapsayan hurda türlerine getirdiği yasağı, geri dönüşüm lobisinin baskısıyla kaldırmak zorunda kalmıştı.

AB’NİN YASAK KARARI TÜRKİYE’YE ATIK İHRACATINI ARTIRABİLİR

Birlik, kasım ayı itibarıyla OECD dışı ülkelere sevkiyatı büyük oranda durduracak. Çevreci çevreler, bu gelişmenin OECD üyesi olan ve Birlik çöplerini en çok kabul eden Türkiye’ye yönelen sevkiyatı tırmandırmasından kaygı duyuyor.

Aynı temsilci, pürüzleri engellemek adına Türkiye benzeri OECD ülkeleriyle diyalog kanalını güçlendirmenin kritik olduğunu dile getirdi.

Çöplerini sürdürülebilir standartlarda yönettiğini teyit eden OECD dışı devletler, Birlik’ten hurda kabul edebilmek için muafiyet başvurusu yapabilecek. Söz konusu ülkelerin listesinin yakın zamanda ilan edilmesi öngörülüyor.

POLİTİCO: AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE’YE ‘ÇÖP DAĞLARI’ GÖNDERMEYİ ONAYLADI