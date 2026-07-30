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Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirdiği Raffaele Fitto'nun Ada ziyaretine sert tepki göstererek, söz konusu görevlendirmenin hiçbir meşruiyet taşımadığını ve muhatap alınmayacağını açıkladı.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin sözde Kıbrıs özel temsilcisi olarak görevlendirdiği Raffaele Fitto'nun gelecek günlerde Ada'ya yapacağı ziyaret hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"AB tarafından sözde Kıbrıs özel temsilcisi olarak görevlendirilen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in Kıbrıs temaslarının hemen ardından Ada'ya gerçekleştirdiği ziyaret, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusuna müdahil olma yönündeki ısrarının son örneğini teşkil etmektedir."

AB'nin, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayarak 2004'te GKRY'yi AB'ye üye almasıyla birlikte Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını yitirdiği ifade edilen açıklamada, bu stratejik hatanın Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu daha da cesaretlendirip, taraflar arasındaki statü eşitsizliğini derinleştirerek, anlaşmaya varılmasının önündeki en önemli engellerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) bile Kıbrıs'a özel temsilci atamaktan imtina ettiği bir ortamda AB'nin özel temsilci atamasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“GKRY’nin talebi üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rızası alınmaksızın ve Kıbrıs Türk halkının iradesi tamamen yok sayılarak sözde bir Kıbrıs özel temsilcisi görevlendirilmesi bizim açımızdan hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. Bu itibarla, söz konusu sıfatla ülkemizde yürüteceği herhangi bir faaliyet veya olası bir sürece müdahil olma girişiminin Hükümetimizce kabul edilmesi mümkün olmamakla birlikte, kendisinin de herhangi bir şekilde muhatap alınması söz konusu değildir.”





