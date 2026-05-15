Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa Birliği, 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtlarından tamamen kurtulmayı hedeflese de sahadaki veriler bu planın aksine bir tablo çiziyor. Enerji ekonomisi düşünce kuruluşu IEEFA'nın son raporuna göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde AB'nin Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı, bir önceki döneme göre yüzde 16 oranında artış göstererek rekor kırdı.

TEDARİKTEKİ ARTIŞIN TEMEL NEDENLERİ VE RAKAMLAR

ABD ve İsrail'in İran ile yürüttüğü savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini felce uğratarak Katar'dan gelen sevkiyatları kısıtladı. Bu durum, Avrupa'yı alternatif rotalara yönelmek zorunda bıraktı. Rus gazının Avrupa'daki ana giriş kapıları Fransa, İspanya ve Belçika olmaya devam ediyor.

AB ülkeleri, 2025 yılında Rusya'ya boru hattı gazı için 5,9 milyar euro, LNG için ise 6,7 milyar euro ödeme gerçekleştirdi. Rusya, aynı yıl bloğun toplam gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 13'ünü tek başına karşıladı.

"BAĞIMLILIK RİSKİ" BATI'YA KAYIYOR

IEEFA analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz'in vurguladığı üzere, Orta Doğu’daki istikrarsızlık Avrupa’yı en büyük iki LNG tedarikçisi olan ABD ve Rusya’ya daha da mecbur bıraktı. Ancak raporda asıl dikkat çeken uyarı, Amerikan gazına olan aşırı bağımlılık üzerine Amerikan LNG'si, Avrupalı alıcılar için ortalama bazda en yüksek maliyetli enerji kaynağı durumunda.

2026 yılında ABD’nin Norveç’i geride bırakarak Avrupa’nın en büyük tedarikçisi olması bekleniyor. Tahminlere göre, 2028'e gelindiğinde AB'nin toplam LNG ithalatının yüzde 80'i Amerikan kaynaklı olabilir.