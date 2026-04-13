AB Komisyonu Başkanı, çatışmaların başladığı son 44 gün içinde Avrupa Birliği’nin fosil yakıt ithalat faturasında 22 milyar euronun üzerinde artış yaşandığını açıkladı. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların enerji arzını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Von der Leyen, bölgede ateşkes ilan edilmesine rağmen belirsizliğin sürdüğünü, deniz trafiğinin yeniden açılmasının kritik önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini belirterek tüm taraflara tam ateşkes çağrısı yaptı.

Enerji krizinin AB ekonomisi üzerindeki etkilerine değinen von der Leyen, yüksek fiyatlardan en çok etkilenen haneler ve sektörler için geçici destek önlemleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. AB ülkeleri arasında koordinasyonun artırılması ve petrol stoklarının ortak şekilde kullanılması planlanıyor.

AB’nin fosil yakıtlara aşırı bağımlılığının maliyetine dikkat çeken von der Leyen, yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımlarının hızlandırılacağını belirtti. Avrupa’da elektrik üretiminin yüzde 70’inden fazlasının temiz kaynaklardan sağlandığını hatırlatarak, enerji depolama ve şebeke altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.