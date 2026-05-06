AVRUPA'DA JET YAKITI ÇIKMAZI: BRÜKSEL HAVAYOLLARI’NDA GERİ SAYIM BAŞLADI

Orta Doğu’daki çatışmaların petrol ticaretini ve sevkiyat hatlarını vurması, Avrupa hava yolu şirketlerini yakıtsız bırakma noktasına getirdi. Belçika basınında yer alan raporlara göre, Brüksel Havayolları gelecek 4-6 haftanın ötesinde operasyonlarını sürdürebileceğine dair garanti veremiyor.

KRİZİN MERKEZİNDE HÜRMÜZ BOĞAZI VAR

Hürmüz Boğazı’ndan yapılan sevkiyatların aksaması, Avrupa’da jet yakıtı fiyatlarını geçen yıla oranla iki katından fazla artırdı. Avrupa Birliği rafinerilerinin ihtiyacın ancak yüzde 70’ini karşılayabilmesi ve geri kalan kısmın Orta Doğu’dan ithal edilmesi, bağımlılık krizini tetikledi.

DEV ŞİRKETLERDEN İPTAL YAĞMURU

Kriz sadece Belçika ile sınırlı değil. Havacılık devleri peş peşe radikal kararlar alıyor:

Lufthansa: Artan maliyetler nedeniyle iştiraki CityLine’ın faaliyetlerini durdurdu ve Ekim ayına kadar 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

KLM: Hollanda merkezli şirket artan maliyet baskısı sebebiyle bu ay Avrupa içinde 160 uçuşu takvimden çıkardı.

Ryanair ve EasyJet: Olumsuz pazar koşulları nedeniyle yıl sonu kar hedeflerini aşağı yönlü revize etmek zorunda kaldı.

YOLCULARA PARA İADESİ PLANI

Brüksel Havayolları, olası uçuş iptalleri durumunda yolcularına para iadesi yapmayı planlıyor. Ancak 90 noktaya uçuş yapan, 46 uçaklık filosu ve 3 bin 700 çalışanı olan şirketin tam kapasiteyle çalışamaması, Belçika ekonomisi ve Avrupa içi ulaşım trafiği için büyük bir darbe olarak nitelendiriliyor.