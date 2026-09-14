Antalya'nın Finike ilçesinde kazada hayatını kaybeden Ahsengül İnce'nin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.
Abla ve kardeşini ayıran gece: Genç sağlıkçıdan acı haber
Antalya'da ağaca çarpan otomobilde sağlık çalışanı Ahsengül İnce yaşamını yitirdi, kardeşi ağır yaralandı. Adli Tıp morgunda cenazeyi teslim alan acılı babanın gözyaşları yürekleri dağlarken, genç kadın Finike'de toprağa verileceği öğrenildi.Kaynak: DHA
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İşlemlerin ardından İnce’nin cenazesi, ailesi ve yakınlarına teslim edildi.
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Cenazeyi teslim almak için morga giren baba, uzun süre gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran babayı yakınları koluna girerek araca bindirdi.
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Ahsengül İnce'nin cenazesi Finike ilçesinde toprağa verilecek.
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