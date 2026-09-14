Yeniçağ Gazetesi
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Abla ve kardeşini ayıran gece: Genç sağlıkçıdan acı haber

Antalya'da ağaca çarpan otomobilde sağlık çalışanı Ahsengül İnce yaşamını yitirdi, kardeşi ağır yaralandı. Adli Tıp morgunda cenazeyi teslim alan acılı babanın gözyaşları yürekleri dağlarken, genç kadın Finike'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Abla ve kardeşini ayıran gece: Genç sağlıkçıdan acı haber - Resim: 1

Antalya'nın Finike ilçesinde kazada hayatını kaybeden Ahsengül İnce'nin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.

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Abla ve kardeşini ayıran gece: Genç sağlıkçıdan acı haber - Resim: 2

İşlemlerin ardından İnce’nin cenazesi, ailesi ve yakınlarına teslim edildi.

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Abla ve kardeşini ayıran gece: Genç sağlıkçıdan acı haber - Resim: 3

Cenazeyi teslim almak için morga giren baba, uzun süre gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran babayı yakınları koluna girerek araca bindirdi.

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Abla ve kardeşini ayıran gece: Genç sağlıkçıdan acı haber - Resim: 4

Ahsengül İnce'nin cenazesi Finike ilçesinde toprağa verilecek.

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Abla ve kardeşini ayıran gece: Genç sağlıkçıdan acı haber - Resim: 5
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Abla ve kardeşini ayıran gece: Genç sağlıkçıdan acı haber - Resim: 6
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