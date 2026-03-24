Türkiye'nin gündemine oturan ABK davasında siyasi yozlaşma gün yüzüne çıktı. Suç örgütünün yargı-emniyet-siyaset ilişkileri adeta bir örümcek ağı gibi bürokrasiyi sarmış. Son olarak MHP grup toplantısında Bahçeli'nin konuşma metnine kadar müdahale ettikleri görülen örgütün siyasi sırları da ortaya dökülmeye başladı.

T24'ten Tolga Şardan, bu dosyanın polis okullarında 'bir dosya nasıl patlatılır' başlığıyla okutulması gerektiğini ifade ederken, avukatın ofisinin kapısına bırakılan ve ABK iddianamesini şekillendiren telefonun neden 14 gün sonra bırakıldığını ve o 14 günde neler olduğunu yazdı.

Tolga Şardan'ın bugünkü köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

İddianameye esas olan adli soruşturmanın başlamasının asıl sebebi, bir avukat ofisinin kapısına bırakılan cep telefonu ve bir not ile cep telefonundaki kayıtlar üzerinden elde edilen verilerdi.

Söz konusu cep telefonunun savcılığa iletilmesiyle birlikte başlatılan adli soruşturma sırasında gün yüzüne çıkan “kritik” derecedeki bilgiler, Ankara kulislerinin fazlaca hareketlenmesine neden oldu kaçınılmaz biçimde.

Cep telefonundan çıkan verilerin raporlaştırılmasıyla gündeme gelen isimler, anlık pozisyon ve konum değişiminin baş rolündeydi.

Fakat mesajda V. Başsavcı’ya atfen gözüken “darbeden gidelim” cümlesi, ister istemez Ayhan Bora Kaplan operasyonunun en ateşli günlerinde ortaya atılan “polis hükümete darbe yapacak” söylemini akıllarda çağrıştırıyor kuşkusuz.

'HÜKÜMETE DARBE YAPACAK İDDİASI'

Hatta bu söylemi MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında telaffuz etmiş, peşinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret edip operasyonun hükümete darbe olmadığını anlattı. Bahçeli de Yerlikaya’nın bilgilendirmesi sonrasında “darbe” söylemini kullanmadı.

Söz konusu mesajların gerçekliği ve amacı yargılama sırasında kuşkusuz netleşecek.

Mevcut verilere bakıldığında “şimdilik” bir kumpas emaresi var. Bu tabloya kendilerine yönelik darbe ithamında bulunan polisler “biz haklı çıktık” cinsinden mutluluk yaşıyorlar.

Fakat bir de madalyonun arka yüzü var maalesef.

Kaplan’ın liderliğindeki suç örgütüne 8 Eylül 2023 günü başlatılan operasyonun geldiği nokta, gerek adli boyutu gerek polisiye soruşturma boyutu gerekse siyasi boyutuyla polis okullarına eğitim gören polis adaylarına “bir dosya nasıl böyle patlatılır!” başlıklı ders olur kanımca.

'SUÇ ÖRGÜTÜNÜN BÜROKRATİK BAĞLANTILARI'

Ortada bir çete var, suç örgütünün devlette, siyasette, yargıda, poliste, bürokraside bağlantıları var. Bu bağlantılarını kullanarak hem kamu güvenliğini tehdit ediyor hem de etki altına aldığı kamu personeli aracılığıyla işlerini aksamadan yürütüyor.

Bu örümcek ağının çözülmesi sırasında savcılık polisle çalıştı. Ancak polisin kullandığı yanlış soruşturma teknikleri, çok kolayca halledilecek dosyayı içinde çıkılmaz hale soktu.

Öyle ki, böyle bir dosyada görev alan polisler, çökertmeye çalıştıkları çetenin kumpasının kurbanı oldular! Şaka gibi olaylar dizisi yaşandı.

Bunlar neden kaynaklandı, bana sorarsanız; ilk sıraya liyakatsizliği, ikinci sıraya bireysel ikbal beklentisini koyarım.

'DOSYAYI LİYAKATSİZ İSİMLERE TESLİM ETMEK...'

Bilinen tek şey, belki de Susurluk’tan sonra mafya – devlet – bürokrasi – yargı – emniyet hattındaki kirli ilişkilerin yaşandığı sürecin temizlenmesini sağlayacak Ayhan Bora Kaplan dosyası deyim yerindeyse bir biçimde patlamış oldu.

Polisliği bilenlerin yerine “bizim çocuklar” diyerek liyakatsiz personele dosyayı teslim etmek savcılığın işini de fazlasıyla zorlaştırdı. Üstüne bir de kurumsal açıdan polis teşkilatını kamuoyu karşısında yıprattı.

'TELEFON 14 GÜN SONRA SAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ'

Telefon neden 14 gün sonra savcılığa teslim edildi?

Son olarak pek gündeme gelmeyen bir konu daha var.

İddianamenin hazırlanmasına neden olan cep telefonu, polis müdürü Şevket Demircan’ın avukatı Recep Öksüz’ün ofisinin kapısına 12 Eylül 2025 günü bırakıldı.

Buna karşın aynı cep telefonu, 14 gün sonra yani 26 Eylül 2025 günü teslim evrakı eşliğinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.

Olaya adı karışan polis müdürü Şevket Demircan, aynı dosyada beraber yargılandığı müdürü Murat Çelik’e ulaşıp bilgi verdi. Murat Çelik böylesine önemli bir durumda Antalya’daki tatilini kesip Ankara’ya gelmedi. Çelik iki gün sonra tatilden döndü. Telefonu gördü. Üzerinden 12 gün geçti. Savcılığa öyle teslim edildi telefon.

Acaba 12 günde neler oldu?