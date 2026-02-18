ATV’nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., bu hafta 6. bölümüyle ekranlara döndü. Bugünkü yayınlanan bölüm, izleyicileri yine ekran başına kilitlemeyi başardı.
A.B.İ.'de zirve gerilim: Sinan'ın karanlık sırrı ortaya çıktı: Doğan'la kanlı hesaplaşma
A.B.İ. 6. bölümde nefesleri kesti. Doğan ve Çağla Şimşek’in tuzağına düştü, Sinan’ın karanlık sırrı ortaya çıktı. Melek’in özgürlüğü için İstanbul’u terk etme kararı vicdanları sarsarken, kardeşler silahların gölgesinde yüzleşti.
İlk günden beri reytingleri altüst eden A.B.İ., bu hafta da seyircilerden tam not aldı. Dizideki gelişmeler nefes keserek takip edildi.
6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Doğan ve Çağla, kendilerini beklenmedik bir şekilde Şimşek’in kurduğu tehlikeli oyunun tam ortasında buldu.
KARMAŞIK HALE GELDİ
Ellerine ulaşan fotoğraflar, Tahir’e saldıranın Sinan olduğunu kanıtlarken; Şimşek’in sunduğu teklif her şeyi daha da karmaşıklaştırdı. Melek’in özgürlüğü karşılığında Doğan, üç gün içinde İstanbul’u terk etmek zorunda kaldı.
KENDİ VİCDANIYLA YÜZLEŞMEYE ZORLADI
Aile sırlarının ve geçmiş günahların gölgesinde alınan bu karar, Doğan’ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmeye mecbur bıraktı.
DENGELERİ ALTÜST ETTİ
Bu arada Çağla, babasının ölümüyle ilgili öğrendiği sarsıcı gerçekle sarsıldı. Sinan’ın adı hem Tahir’e yapılan saldırıda hem de yıllar önceki cinayette geçince aile içindeki dengeler tamamen bozuldu.
GEÇİRDİĞİ AĞIR NÖBET HERKESİN NEFESİNİ KESTİ
Yalıda Tahir’in gözlerini açması umut verse de yaşadığı ağır nöbet herkesi endişeye boğdu.
Doğan babasını hayata döndürmek için çabalarken Sinan köşeye sıkıştı ve iki kardeş arasındaki hesaplaşma silahların çekildiği dramatik bir noktaya ulaştı.
A.B.İ dizisi
A.B.İ. (tam adıyla Aile Bir İmtihandır), ATV'de yayınlanan, dram ve aksiyon türündeki popüler bir Türk televizyon dizisi.
İlk bölümü 13 Ocak 2026 tarihinde ekrana gelmiş olup, her Salı akşamı 20.00'de yayınlanmaya devam etmektedir. Şu anda 6. bölüme ulaşmış ve reytinglerde oldukça başarılı bir performans sergileme devam ediyor.
Konusu: Dizi, ailesinin karanlık geçmişinden kaçarak İzmir'de başarılı bir cerrah olarak yeni bir hayat kuran Doğan'ın (Kenan İmirzalıoğlu), yıllar sonra ailesinin yanına dönmek zorunda kalmasıyla başlar. Kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelen Doğan, ardında bıraktığını sandığı sırlar, hesaplaşmalar ve aile içi güç savaşlarıyla yüzleşir.
Aile bağları, vicdan muhasebesi, geçmiş günahlar ve gizli cinayetler gibi temalar etrafında şekillenen hikâye, gerilim dolu gelişmelerle ilerler. Doğan'ın yolları, idealist ceza avukatı Çağla (Afra Saraçoğlu) ile kesişir ve bu karşılaşma kaderlerini geri dönüşü olmayan bir biçimde değiştirir.
Başlıca Oyuncular ve Karakterler
Kenan İmirzalıoğlu → Doğan Hancıoğlu (Başarılı cerrah, ailenin en yetenekli ama istenmeyen çocuğu)
Afra Saraçoğlu → Çağla Öncü (Ceza avukatı, geçim derdi ve hasta ablasıyla mücadele eden idealist kadın)
Asude Kalebek → Melek Hancıoğlu (Doğan'ın gözbebeği kız kardeşi, babasının baskısı altında tükenen tıp öğrencisi)
Sinan Tuzcu → Sinan Hancıoğlu (Ailenin en büyük oğlu, Doğan ve babasının gölgesinde kalmış karakter)
Diren Polatoğulları → Behram Sancar / Berdan
Tarık Papuççuoğlu → Tahir Hancıoğlu (Ailenin otoriter babası)
Diğer önemli isimler: Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tülay Bursa (Lamia) ve daha geniş bir kadro.
Yapım Şirketi: OGM Pictures
Yönetmen: Cem Karcı
Senaryo: Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz, Melek Seven
Çekim Yerleri: Başta İstanbul (Üsküdar, Beykoz yalıları ve sahil hattı) ile İzmir
Tür: Dram, Aksiyon, Aile