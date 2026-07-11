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Sezon finalinden bir bölüm önce dizinin kadın başrolü Afra Saraçoğlu'nun projeye veda etmesinin ardından, ekipte yaşanan değişimler dikkat çekti. Final bölümünün yayınlandığı akşam senarist Eylem Canpolat da ekibe veda ederken, kulis bilgilerine göre dizinin yeni senaristi Ertan Kurtulan oldu.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DEĞİŞİKLİK YAŞANACAK

Yeni sezonda aksiyon dozunun artırılması planlanan yapımda yönetmen koltuğunda da değişiklik yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, başarılı yönetmen Cem Karcı da projeden ayrılıyor.

Sezon finalinde yalnızca ayakları görülen gizemli kadın karakteri canlandıracak oyuncu ise henüz netlik kazanmadı. Daha önce bu rol için Sinem Kobal'ın adı gündeme gelmiş, ancak iddialar resmi olarak doğrulanmamıştı.

HİKAYEDE ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

Öte yandan hikâyede yaşanacak zaman atlaması nedeniyle bazı karakterlerin öyküsü tamamlanacak. Bu gelişmeyle birlikte birçok oyuncunun yeni sezonda kadroda yer almayacağı belirtiliyor.

Diziden ayrılacak isimler arasında Doğan Hancıoğlu'nun halası Lamia karakterini canlandıran Tülay Bursa, Çağla'nın ablası Mahinur rolündeki Esra Şengünalp ve Hancıoğlu ailesinin avukatı Yılmaz karakterine hayat veren Serkay Tütüncü de bulunuyor.