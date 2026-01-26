A.B.İ.’de gerilim zirvede: Bu bölüm çok konuşulacak

GİZLİ HESAPLAR, GEÇMİŞTEN GELEN GÜNAHLAR

Behram’ın perde arkasında yürüttüğü planlar olayları daha karmaşık bir hâle getirir. Sinan’ın geçmişte yaptığı hatalar birer birer ortaya dökülürken, Çağla vicdanıyla gerçekler arasında zorlu bir karar vermek zorunda kalır. Atılan her adım, karakterleri geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA HAYATTA KALMA SAVAŞI

Doğan, Melek’i kurtarmak için tüm sınırlarını zorlamaya kararlıyken, cezaevinde hayatta kalmaya çalışan Melek’i çok daha büyük bir tehlike beklemektedir. Dışarıda verilen amansız mücadele ile içeride yaşanan sert gerçekler arasındaki gerilim, yeni bölümde hikâyeyi daha da sertleştirir.