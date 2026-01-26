Çarpıcı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “A.B.İ.”, yeni bölümüyle gerilimi zirveye çıkarıyor. Aile bağları, ihanetler ve adalet arayışı bu bölümde çok daha sert yüzünü gösteriyor.
A.B.İ.’de gerilim zirvede: Bu bölüm çok konuşulacak
ATV’nin ses getiren dizisi “A.B.İ.”, kardeşini kurtarmak uğruna her şeyi göze alan Doğan’ın soluksuz hikâyesiyle salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Melek’in cinayet suçlamasıyla tutuklanması Hancıoğlu ailesini derinden sarstı.Derleyen: Hande Karacan
HANCIOĞLU AİLESİNDE DENGELER ALTÜST
Tahir’in yaşadıkları Hancıoğlu ailesini sarsarken, Melek’in cinayet suçlamasıyla tutuklanması krizi daha da derinleştirir.
Kaçırıldığını ve masum olduğunu haykıran Melek’in sahte pasaportla ilişkilendirilmesi, onun cezaevine gönderilmesiyle sonuçlanır. Bu gelişme, aile için karanlık ve zorlu bir sürecin başlangıcı olur.
DOĞAN’IN EN ZOR SINAVI: ADALET Mİ, İNTİKAM MI?
Kardeşini demir parmaklıkların ardında bırakmak zorunda kalan Doğan, öfkesiyle adalet duygusu arasında sıkışır.
Tahir’in vasiyetiyle Doğan’ın ailenin başına geçme ihtimali gündeme gelirken, bu durum yeni çatışmaları da beraberinde getirir. Güç dengeleri yeniden şekillenirken, herkes kendi çıkarını koruma derdine düşer.
GİZLİ HESAPLAR, GEÇMİŞTEN GELEN GÜNAHLAR
Behram’ın perde arkasında yürüttüğü planlar olayları daha karmaşık bir hâle getirir. Sinan’ın geçmişte yaptığı hatalar birer birer ortaya dökülürken, Çağla vicdanıyla gerçekler arasında zorlu bir karar vermek zorunda kalır. Atılan her adım, karakterleri geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.
DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA HAYATTA KALMA SAVAŞI
Doğan, Melek’i kurtarmak için tüm sınırlarını zorlamaya kararlıyken, cezaevinde hayatta kalmaya çalışan Melek’i çok daha büyük bir tehlike beklemektedir. Dışarıda verilen amansız mücadele ile içeride yaşanan sert gerçekler arasındaki gerilim, yeni bölümde hikâyeyi daha da sertleştirir.
Kenan İmirzalıoğlu’nun Doğan karakteriyle yer aldığı “A.B.İ.”, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları ve usta oyuncu kadrosunun güçlü performanslarıyla izleyiciyi bir kez daha ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Artan tempo ve dramatik kırılmalarla dolu bu bölüm, sezonun en çok konuşulan bölümlerinden biri olmaya aday.