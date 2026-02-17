Dizide bu akşam Çağla, babasının ölümüne dair öğrendiği sarsıcı gerçekle allak bullak olur.
A.B.İ. yeni bölümde hesaplaşma zamanı: Kardeşler karşı karşıya
A.B.İ.'de bu akşam gerilim zirvede: Çağla babasının ölümündeki karanlık gerçeği öğrenip sarsılırken, Sinan'ın Tahir saldırısı ve eski cinayet bağlantısı aileyi yıkıyor. Doğan babasını kurtarmaya çalışırken kardeşler silahlı hesaplaşmaya sürükleniyor.Derleyen: Taner Yener
Sinan'ın adı hem Tahir'e düzenlenen saldırıda hem de yıllar önceki cinayette geçince, aile içindeki dengeler tamamen bozulur.
Doğan, babasını hayata döndürme mücadelesi verirken Sinan köşeye sıkışır ve iki kardeş arasındaki hesaplaşma, silahların çekildiği dramatik bir noktaya ulaşır.
A.B.İ DİZİSİ
A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), 13 Ocak 2026'da ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Türk dram ve aksiyon dizisidir. OGM Pictures yapımı olan dizi, aile bağları, geçmiş sırlar, vicdan muhasebesi ve karanlık hesaplaşmaları konu alıyor.
Konu özeti:
Ailesinin suç dolu ve karanlık geçmişinden kaçarak İzmir'de başarılı bir genel cerrah olan Doğan (Kenan İmirzalıoğlu), yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kalır. Bu dönüş, yıllarca üstü örtülen kırgınlıkları, cinayetleri ve sırları gün yüzüne çıkarır.
Doğan, hem kendi vicdanıyla hem de ailesinin beklentileriyle yüzleşirken, idealist ceza avukatı Çağla (Afra Saraçoğlu) ile yolları kesişir. Hikaye, kardeşler arasındaki gerilim, aile içi dengelerin bozulması ve dramatik hesaplaşmalarla ilerler.
Başlıca oyuncular ve karakterler:
• Kenan İmirzalıoğlu → Doğan Hancıoğlu (Başarılı cerrah, ailesinden kaçmış)
• Afra Saraçoğlu → Çağla Öncü (İdealist ceza avukatı)
• Sinan Tuzcu → Sinan Hancıoğlu
• Asude Kalebek → Melek
• Diren Polatoğulları → Behram
• Diğer oyuncular: Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu, Tülay Bursa.
Yönetmen: Cem Karcı
Senaryo: Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz, Melek Seven
Yayın günü: Her Salı akşamı 20.00'de ATV'de.
Dizi, kurgusal bir hikaye olup gerçek bir olaydan uyarlama değildir; ancak aile dinamikleri ve vicdan çatışmaları üzerinden gerçekçi bir anlatım sunuyor.
Diziyi ATV resmi sitesi veya YouTube kanallarından (atvturkiye, Abidiziatv) takip edebilirsiniz. Yeni bölümlerle aile içi gerilimler ve sürpriz gelişmeler devam ediyor!