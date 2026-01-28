ATV ekranlarında yayınlanan “A.B.İ.” dizisi, son bölümüyle televizyon izleyicisinin ilgisini topladı. Yapım, yayınlandığı günün reyting sonuçlarında üst sıralara çıkarak dikkat çeken bir izlenme başarısı elde etti.

Paylaşılan izlenme verilerine göre dizi, özellikle 20+ABC1 kategorisinde çift haneli izlenme oranına yaklaşırken, Total ve AB gruplarında da günün en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Dizinin başarısı yalnızca reyting tablosuyla sınırlı kalmadı. Yayın sonrası sosyal medyada da çok sayıda yorum ve paylaşım yapıldığı görüldü.

Yeni sezonda iddialı projelerden biri olarak öne çıkan “A.B.İ.”, her bölümüyle ekran rekabetinde güçlü bir yer edinmeyi sürdürüyor.