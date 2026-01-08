atv’nin uzun süredir merakla beklenen dizisi ‘Abi’nin yayın tarihi belli oldu. Dizi, 13 Ocak Salı akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı OGM Pictures imzalı dizi, ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan’ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatıyor.

Peki, ‘Abi’ reytinglerde ne yapar? 21 Aralık’taki yazımda, kulislerden edindiğim bilgilere göre, dizinin Salı günü yayınlanacağının konuşulduğunu kaleme almıştım. Öyle de oldu. ‘Kıskanmak’ gibi kitlesini oturtmuş, ikinci sezonuyla yoluna doludizgin devam eden ‘Mehmed Fetihler Sultanı’, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan ‘Survivor’, başladığı günden bu yana istenilen reytingi alamayan ‘Rüya Gibi’ ve bir de gündüz kuşağı programları eklenince, bu yapımlar karşısında şansı var mı? İlk bölüm zirveye oturabilir. Hatta 5 üzerinde bir reyting de alabilir. İnsanlar, Kenan İmirzalıoğlu’nu özledi. Benim de heyecanla beklediğim işlerden. Takipteyim.

Klasik şarkıya ‘rap’li güncel yorum

Gökhan Güney, ilk kez 1982 yılında seslendirdiği ‘Çaresizim’e Çağla ile düet yaparak Bayar Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Ali Tekintüre’ye, müziği Burhan Bayar’a ait şarkının düzenlemesini Emre Bayar yapmış. Şarkıya Merih Aktaş’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Eser; modern düzenlemesi, türler arası yaklaşımı ve alternatif-pop rap çizgisinde şekillenen sound’u ile güncel bir forma taşınmış.

Şarkının en dikkat çeken kısmı, Çağla’nın sözlerini yazdığı rap bölümü. Rap, şarkının çaresizlik temasını yalnızca romantik bir kırılma üzerinden değil; içsel çatışma, hayata karşı sertleşen bir bakış ve çevrenin yarayı büyütmesi gibi daha geniş bir çerçevede de okuyor.

Üçüncü yıla görkemli kutlama

Anadolu Yakası’nın gözde eğlence mekânı Hilton Kozyatağı Sahne 17’nin 3. yılı görkemli bir gece ile kutlandı.

Mesut Şen’in ev sahipliğinde gerçekleşen geceye aralarında Gökhan Tepe, Halil Ergün, Onur Büyüktopçu, Nevra Serezli, Elif Karlı, Kafadar, Didem Taslan, Banu Zorlu, Çağlayan Topaloğlu, Uğurkan Erez, Eren, İpek Tenolcay, Serpil Çakmaklı, Çiğdem Tunç, Pınar Eliçe, Maral, Ece Gürsel ve Erhan Yazıcıoğlu’nun olduğu ünlü isimler katıldı.

Gökay Kalaycıoğlu ve Gediz’in sunuculuğunu üstlendiği kutlamada Deha Bilimler sahne alırken performansı ve repertuarı ile unutulmaz bir gece yaşattı.