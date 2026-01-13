ABİ dizisi ne zaman başlıyor? Konusu nedir, oyuncuları kimler?

KONUSU

İzmir'de genel cerrah olan Doğan, ailesinin istenmeyen çocuğudur. Geçmişte yaşadığı kırılmalar yüzünden aileden ayrılmış kendisine yeni bir hayat kurmuştu. Kardeşinin düğünü için yıllar sonra eve döndüğünde geçmişte yaşadığı yaralarıyla ve ailesinin gizlediği sırlarla yüzleşecektir.