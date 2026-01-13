Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı ‘Abi’ dizisi başlıyor. Aile sırları ve yılların kırıkları, Doğan’ın hayatını sarsacak. İşte, ABİ dizisi ne zaman başlıyor? Konusu nedir, oyuncuları kimler?
ABİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlk bölümü 13 Ocak Salı günü saat 20.00'da başlıyor.
KONUSU
İzmir'de genel cerrah olan Doğan, ailesinin istenmeyen çocuğudur. Geçmişte yaşadığı kırılmalar yüzünden aileden ayrılmış kendisine yeni bir hayat kurmuştu. Kardeşinin düğünü için yıllar sonra eve döndüğünde geçmişte yaşadığı yaralarıyla ve ailesinin gizlediği sırlarla yüzleşecektir.
OYUNCU KADROSU
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.