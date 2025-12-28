Merakla beklenen ATV dizisi A.B.İ. için heyecan doruktayken, yayınlanan yeni afişler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
A.B.İ. afişleri sosyal medyayı ateşe verdi: Doğan ve Çağla'nın gizemli bakışları! Kenan İmirzalıoğlu geri dönüyor
ATV'nin merakla beklenen dizisi A.B.İ.'nin yeni afişleri sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu aile dramı, geçmiş sırlar ve vicdan muhasebesiyle çok yakında ekranda…
ATV'nin çok yakında seyirciyle buluşacağı A.B.İ. dizisinin yeni afişleri önceki gün paylaşıldı.
Dizinin başrollerindeki Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği Doğan karakteri ile Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Çağla'nın etkileyici kareleri büyük beğeni topladı.
Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in yazdığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu paylaşıyor.
Dizi, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşarak yeni bir hayata başlayan Doğan'ın, yıllar sonra kaçınılmaz şekilde karşılaştığı sırlarla dolu öyküsünü konu alıyor.
Geniş ve güçlü oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi yetenekli isimler bulunuyor.
A.B.İ. DİZİSİ
2025-2026 sezonunun en çok ilgi çeken yapımlarından A.B.İ., ATV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. OGM Pictures yapımı dizi, aile dramı ve geçmişle hesaplaşma temalı etkileyici bir hikâye vaat ediyor.
Yayın tarihi henüz kesinleşmedi ancak çok yakında ekranda olması bekleniyor. Çekimler ağırlıklı olarak İstanbul'da sürdürülüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun aradan sonraki televizyon dönüşü büyük dikkat çekiyor.
KONUSU
A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), ailesinden kopmuş başarılı bir cerrahın kardeşinin düğünü nedeniyle memlekete dönmesini ve geçmiş yaralarıyla yüzleşmesini anlatıyor. Aile çatışmaları, vicdan hesabı, affetme ve bağları yeniden kurma temaları ön planda.
Başkarakter Doğan’ın “Bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım” mottosuyla vicdan ve aile bağları vurgulanıyor. Duygusal yoğunluğu yüksek dram, izleyiciyi hem etkileyecek hem de düşündürecek unsurlarla dolu.
OYUNCULARI
Dizi, usta ve genç yetenekleri birleştiren iddialı bir kadroya sahip. Bilinen başlıca oyuncular ve rolleri şöyle: Kenan İmirzalıoğlu, Doğan Hancıoğlu'nu canlandırıyor. Başarılı bir cerrah olarak uzun aradan sonra ekrana dönüyor; ailesinden uzaklaşmış, vicdanlı bir doktor rolünde. Afra Saraçoğlu, Çağla Öncü karakterinde.
Genç bir avukat olarak Doğan'ın hikâyesinde önemli bir yer tutuyor; güçlü ve kararlı bir kadın portresi çiziyor. Diren Polatoğulları, önemli bir destekleyici rolde.
Yükselen yıldızlardan biri. Sinan Tuzcu, aile üyesi olarak yer alıyor. Deneyimli oyuncu aile dinamiklerine derinlik katacak. Asude Kalebek, genç bir karakteri oynuyor. Yeni nesil yeteneklerden.
Diğer kadro üyeleri resmi olarak duyuruldukça güncellenecek.