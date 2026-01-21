Japonya'da eski Başbakan Abe Şinzo'nun 2022'de suikaste uğramasıyla ilgili davada yargılanan katil zanlısı Yamagami Tetsuya ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Nara Bölge Mahkemesinde düzenlenen karar duruşmasında, eski Başbakan Abe'nin Temmuz 2022'de uğradığı suikasta ilişkin davada hüküm verildi.

Karar duruşmasında söz alan Yamagami'nin avukatı, verilebilecek hapis cezasının 20 yıldan fazla olmaması gerektiğini savunarak, katil zanlısının “"dini bir grup tarafından" zarar gördüğünü ve çocukluk döneminin kendisini "Abe'yi öldürmeye motive ettiğini" iddia etti.

Nara Bölge Mahkemesi Hakim Heyeti Başkanı Tanaka Şiniçi, heyet kararı doğrultusunda Yamagami'nin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

ABE'NİN SUİKASTA UĞRAMASI

Abe, Temmuz 2022'de partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınında işlenen cinayetin zanlısı Yamagami, Birleşme Kilisesi'ne (FFWPU) destek veren mesajından dolayı Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.

Yamagami, sorgusunda annesinin söz konusu kiliseye bağış yaptığını ve bu bağışın ailesini iflas ettirdiğini savunmuştu.

Kilisenin "manipülatif bağış topladığı ve üye edindiği" gerekçesiyle feshedilmesi için dava açılmış, 2023'te yapılan tasfiye başvurusu Mart 2025'te karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine karar vermiş ve FFWPU, "dini kuruluş" vasfını kaybederek vergi muafiyet hakkını yitirmişti. Buna karşın FFWPU, Japonya içindeki faaliyetlerini sürdürebiliyor.

Abe'nin uğradığı suikasta ilişkin davanın 3 yılın ardından 28 Ekim 2025'te görülen ilk duruşmasında Yamagami, suçunu kabul etmişti.

Japon lider, önce 2006-2007 ve ardından 2012-2020 dönemindeki iktidarlarıyla "ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı" ünvanını taşıyordu.