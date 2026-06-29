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Kaynak: Haber Merkezi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kum şehrini ziyaret ederek, Büyük Taklit Mercii Şebiri Zencani ile görüştü. Pezeşkiyan, görüşmede son aylarda yaşanan gelişme ve olaylara değinerek, İran halkının baskı ve tehditler karşısındaki direnişine vurgu yaptı.

Pezeşkiyan, "Halk, silahlı kuvvetler ve hükümet, son savaşta birlikte hareket ederek ülkeyi korudu ve düşmanların hedeflerine ulaşmasına izin vermedi" dedi.

İran’a ait dondurulmuş varlıkların bir bölümünün serbest bırakıldığını duyuran İranlı lider, "Yapılan planlamalar doğrultusunda, Katar'da bulunan İran'a ait toplam 12 milyar dolarlık kaynağın 6 milyar doları serbest bırakılarak ülkeye geri getirilecek. Bu kaynakların geri kalan bölümünün ülkeye kazandırılması için de gerekli girişimler sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.

İran’ın nükleer faaliyetler konusundaki temel tutumuna ilişkin de konuşan Pezeşkiyan, İran’ın nükleer silah üretme niyetinde olmadığının daha önce liderlik tarafından açıkça ifade edildiğini belirterek, bu tutumun sürdürdüğünü vurguladı. İran’ın uluslararası topluma, faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları doğrultusunda ve açıklanan politikalar çerçevesinde yürütüleceğine dair güvence verdiği kaydedildi.