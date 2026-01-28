ABD’de Trump yönetimi çok sayıda ülkeye vize vermeyi bırakırken, özellikle İsrail’e karşı başlayan protestolar sonrası çok sayıda yabancı öğrencinin vizelerini iptal etmişti.

Washington yönetimi son olarak vize başvuruları için yeni bir karar aldı. ABD’nin Türk Büyükelçiliği yaptığı açıklamada bazı vizelere yapılan başvurularda sosyal medya incelemesi yapılacağını bildirdi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada başvuru yapanların sosyal medyada gizlilik ayarını ‘herkese açık’ olarak değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu uygulama F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra H-1B ve H-4 vizesine başvuranlar için geçerli olacak. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu uygulamanın 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtildi.

SÖZ KONUSU VİZELER KİMLERE VERİLİYOR?

F türü vize yüksek öğrenim görmek, yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğrencilere, M türü vize mesleki eğitim alanlara, J vizesi ise kültürel ve eğitim amaçlı değişim programlarına katılanlara veriliyor.

Uzmanlık gerektiren mesleklerde çalışanların ABD'ye gitmek için H-1B, bu kişilerin eşleri ve 21 yaş altındaki çocuklarının ise H-4 vizesi alması gerekiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Aralık ayı başında ülke dışındaki temsilciliklerine gönderdiği yazıda, H-1B vizesi için başvuranların ve birinci dereceden yakınlarının sosyal medya hesaplarının incelenmesi talimatı verilmişti.

Bakanlık Haziran ayında yaptığı açıklamada da öğrenci vizesi için başvuruda bulunanların sosyal medya hesaplarının inceleneceğini duyurmuştu. Açıklamada, "olası Amerikan karşıtı paylaşımların" tespit edilebilmesi için gizlilik ayarlarının herkese açık şeklinde değiştirilmesi gerektiği belirtilmişti.