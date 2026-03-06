ABD'ye rakip ülke savaşa müdahil oluyor: Açıklama geldi

Çinli Bakan, BEA Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüşmesinde de ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın yayılmasının kimseye faydası olmadığını, bölge halkının bundan acı çekeceğini belirterek, “sivillerin savaşta korunması" kırmızı çizgisinin aşılmaması, enerji, ekonomik ve halkın geçimi ile ilgili, askeri olmayan hedeflere saldırılmaması ve gemi taşımacılığı hatlarının korunması gerektiğinin altını çizdi.