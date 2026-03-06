Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Bakan Vang, dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
ABD'ye rakip ülke savaşa müdahil oluyor: Açıklama geldi
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın Körfez'deki Amerikan üslerini vurmasından sonra savaşa resmen diplomasi yöntemiyle müdahil olmaya başladı.Derleyen: Baran Yalçın
Vang, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile görüşmesinde, Çin'in tırmanan gerilimde barışa yönelik yapıcı rol oynamayı talep ettiğini, bu doğrultuda Orta Doğu Özel Temsilcisi'ni arabuluculuk için bölgeye yollayacağını ifade etti.
Çin'in Orta Doğu'da yayılan çatışmanın Körfez ülkelerini etkilediğini görmeyi istemediğini belirten Vang, her ne gerekçeyle olursa olsun ayrım yapmadan güç kullanımının kabul edilemeyeceğini, masum sivillere ve askeri olmayan hedeflere her türlü saldırının kınanması gerektiğine dikkat çekti.
Çin'in Suudi Arabistan'ın itidalli davranması ve barışçı araçlara bağlı kalmasını takdir ettiğini ifade eden Vang, "Bölge ülkeleri arasında uzlaşma zor elde edildi, bu yüzden değer vermek ve ilerletmek gerekiyor” sözlerini sarf etti.
Vang, tüm taraflara, askeri eylemleri bitirme en kısa sürede diyaloğa ve müzakereye dönerek gerilimin daha fazla yükselmesini önleme çağrısı yaptıklarını ifade etti.
Çinli Bakan, BEA Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüşmesinde de ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın yayılmasının kimseye faydası olmadığını, bölge halkının bundan acı çekeceğini belirterek, “sivillerin savaşta korunması" kırmızı çizgisinin aşılmaması, enerji, ekonomik ve halkın geçimi ile ilgili, askeri olmayan hedeflere saldırılmaması ve gemi taşımacılığı hatlarının korunması gerektiğinin altını çizdi.
BAE'nin çatışma öncesinde barış için çaba sarf ettiğini, yakın zaman önce gerçekleştirilen Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) Dışişleri Bakanları toplantısında da mevcut krizin aşılması ve bölgesel güvenliğin korunması için diyalog ve diplomasinin tek çıkış yolu olduğuna vurgu yapıldığına dikkati çeken Vang, Çin'in bu çabaları takdir ettiğini vurguladı
Çin, daha önce İran ve Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecinde arabulucuk yapmıştı. İki ülke, Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de yürüttükleri görüşmelerin ardından 10 Mart 2023'te diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı. İki ülke, uzlaşmanın ardından 2016 yılında karşılıklı kapattıkları büyükelçiliklerini yeniden açarak yeni büyükelçiler atamış ve dönemin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'ın resmi ziyaret davetini kabul etmiş ancak helikopter kazasında hayatını kaybettiği için ziyaret gerçekleşmemişti.