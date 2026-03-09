İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen göçmen kaçakçılığı soruşturması, dev bir yasa dışı ağı gün yüzüne çıkardı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, şüphelilerin maddi menfaat karşılığında yüzlerce kişiyi Türkiye’den ABD’ye kaçırdığını belgeledi. ABD makamlarından gelen konfirme bilgilerle birleşen kanıtlar, şebekenin tam 298 kişiyi yasa dışı yollarla sınır ötesine gönderdiğini ortaya koydu.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma dosyasında yer alan toplam 6 şüpheliden Türkiye'de bulunduğu belirlenen isimlere yönelik düğmeye basıldı. 9 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda; İ.K., E.S., M.S. ve D.C.S. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, suça konu çok sayıda materyale el konuldu.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şebekenin yurt dışında olduğu tespit edilen diğer 2 üyesi hakkında yakalama çalışmaları devam ederken, Başsavcılık makamı göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin titizlikle sürdürüleceğini vurguladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.