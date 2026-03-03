Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası seri üretime başladı. CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim vaatlerinden biri olan fabrika, şehrin il oluşundan bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor.

Saatte 3 bin, günlük 60 bin ekmek üretim kapasitesine sahip tesisin, dar gelirli vatandaşlara hijyenik ve uygun fiyatlı ekmek sunması hedefleniyor. Fabrikada incelemelerde bulunan Abdurrahman Tutdere, ilk üretim sürecini yerinde takip etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tutdere şu ifadeleri kullandı:

"Söz verdik, yaptık!

Adıyaman’ımızı tarihinde ilk kez Halk Ekmek Fabrikası ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.

"Halkın belediyesi halkı için üretiyor" diyerek çıktığımız bu yolda; Saatte 3 bin, günlük toplam 60bin ekmeği, El değmeden, en güncel teknolojiyle halkımıza sunuyoruz. Halkımızın parasıyla, halkımızın çocukları, halkımız için ekmek üretiyor! #Adıyaman’ımıza hayırlı olsun…"