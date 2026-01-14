11 Ocak tarihinde Gazi Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji bölümüne yatırılan Abdurrahman Dilipak, 12 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde yaklaşık 6 saat süren açık kalp ameliyatı geçirdi. Ameliyat başarılı olarak tamamlandı ve Dilipak’ın yoğun bakım sürecinin ardından özel odaya alındığı belirtildi.

"ABDURRAHMAN DİLİPAK HASTANEYE KALDIRILDI"

Hastanede gerekli tetkik ve tedavileri gerçekleştirilen Dilipak’ın, bir süre daha tıbbi gözetim altında tutulacağı, daha sonra evinde dinleneceği belirtildi. Dilipak’ın sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Dilipak gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımında, ameliyatı gerçekleştiren ekip başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Paylaşımda, “Başta ameliyatımı gerçekleştiren hocalarım Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik ve Prof. Dr. Mustafa Hakan Zor olmak üzere Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde görev yapan tüm sağlık personeline gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.