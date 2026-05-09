Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi camiadaki hareketlilik sürerken, dikkat çeken bir destek açıklaması geldi.

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın özel haberine göre; Abdullah Kiğılı, tercihini Hakan Safi’den yana kullandığını duyurdu.

HAKAN SAFİ KİĞILI ZİYARETİNİ PAYLAŞMIŞTI

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdullah Kiğılı’yı ziyaret ettiğini açıklamıştı. Safi paylaşımında, “Fenerbahçe sevgisini ve aidiyetini yıllardır güçlü şekilde taşıyan, bizlerden desteğini esirgemeyen, yanımızda olduğunu cesaretle gösteren değerli büyüğümüz Sayın Abdullah Kiğılı'yı ziyaret ettik” ifadelerini kullanmıştı.

ABDULLAH KİĞILI: 'HAKAN SAFİ'YE DESTEK VERECEĞİM'

Necla Dalan'a konuşan Abdullah Kiğılı, “Ben Hakan Safi’nin yanında yer aldım. Çünkü Fenerbahçe’de artık gençlerin yönetimde olması, bizim de onları desteklememiz lazım. Hakan Safi tek başına ve kimseden tek kuruş almadan bu yolda devam edeceğini, kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de sonuna kadar onun yanındayım ve destek vereceğim." dedi.

'GENÇ KUŞAKLAR FENERBAHÇE'Yİ ELE ALMALI'

Geçmişte Aziz Yıldırım ile birlikte çalışmasıyla ilgili de konuşan Kiğılı, "Aziz Yıldırım, 20 yıl başkanlık yaptı, yetmez mi? Ben de onun yanında yer aldım, Fenerium’u ben büyüttüm. Kulübe para kazandırdım. Diğer kulüplere de perakendeciliği ben öğrettim. Ama artık genç kuşaklar Fenerbahçe’yi ele almalı” dedi.

'BEN KÜSMEDİM O BANA KÜSTÜ'

Ünlü iş insanı ayrıca Aziz Yıldırım ile arasının açık olmasının sebebini ise şu sözlerle aktardı:

"Ben küsmedim, o bana küstü Ali Koç ile görüştüm diye. Ben kimseyle görüşmeyecek miyim, ‘Aziz ne diyorsun şununla görüşeyim’ diye onunla mutabık mı kalacağım?”