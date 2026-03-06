Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, yarın evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde siyah-beyazlı kulüp başkanı Serdal Adalı’nın açıklamalarına Galatasaray cephesinden yanıt geldi.

Abdullah Kavukcu, A Spor’a yaptığı açıklamada, Serdal Adalı’nın her maç öncesi hakemlerle ilgili yorumlar yaptığını belirtti:

“Serdal Başkan, üzülerek görüyorum ki bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdan önce hakemle ilgili açıklama yapıyorlar. Geçen sene de benzer bir durum yaşanmıştı. O zaman etki altında kalıp Frankowski’yi haksız bir şekilde attılar.”

“Diliyoruz ki bu atanan genç hakemimiz, hiçbir baskı altında kalmadan ve herhangi bir tartışmaya yol açmadan maçı tamamlamayı başarır. Takımda çok iyi bir atmosfer var.”