İlk maçta alınan 5-2’lik üstünlüğün değerli olduğunu ancak rövanşın Allianz Stadyumu’nda çok daha zor geçeceğini vurgulayan Kavukcu, Juventus’un tarihsel ağırlığı, taraftar baskısı ve teknik direktör Spalletti’nin kalitesi karşısında temkinli konuştu.

Kavukcu, “Avantajlıyız fakat Juventus hala Juventus’tur. Beş gol atmamız taraftarlarımızın muhteşem desteği ve sahadaki oyuncularımızın performansıyla mümkün oldu. Dünyanın en iyisi olmak için en kaliteli kadroyu kuruyoruz” dedi.

Victor Osimhen transferine değinen Başkan Vekili, “Birçok kişi bu hamleyi riskli bulmuştu. Ancak Osimhen herkesi şaşırttı ve piyasa değeri iki katına çıktı. Dünyanın en üst düzey santrforlarından biriyle uzun vadeli başarılar hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Serie A’dan gelen oyuncuların Galatasaray’ın oyun anlayışına çok iyi uyum sağladığını belirten Kavukcu, “Okan Buruk’un üç yıl Inter’de geçirdiği dönemden kalan İtalyan futbol bilgisi bize büyük avantaj sağlıyor. Bu yüzden sıklıkla Milano’ya gidip geliyoruz” diye konuştu.

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için girişimlerini sürdürmeye devam ettiklerini açıklayan Kavukcu, “Inter’le görüşmeler yaptık fakat kış döneminde ayrılmayacağı belirtildi. Hakan’ın ilgisini hiçbir zaman saklamadık. Türk Milli Takımı’nın sembol isimlerinden biri ve aynı zamanda Galatasaray taraftarı. Ne zaman olacağını tam bilemiyorum ama bir gün onu sarı-kırmızılı formayla sahada göreceğimize inanıyorum” dedi.

Devre arası kiralık gelen Noa Lang’ın transfer sürecine de değinen Kavukcu, “Birçok prestijli kulüp peşindeydi ama Noa bizi tercih etti. Yazın bonservisini alma opsiyonumuz bulunuyor. Sahadaki etkisi muazzam, taraftarlarımız çok mutlu. İstanbul’a uyum sağlaması da kolay oldu; kulübümüz gerçekten bir aile ortamı sunuyor. Juventus’a karşı ilk Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atması çocuklarımızı büyüledi” şeklinde konuştu.

Zaniolo konusunda ise, “Onu kadroda tutmak istiyorduk fakat kendisi Dünya Kupası’na katılma hayaliyle Serie A’ya dönmeyi tercih etti. Milli Takım şansı için bu kararını anlayışla karşıladık. Ona duyduğumuz güven hiç azalmadı. Sezon sonunda birlikte ne yapacağımıza karar vereceğiz” dedi.