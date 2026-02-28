AHMET TAKAN | SICAK ANALİZ

Onca harala gürele arasında dün, Kayseri’den bazı fotoğraflar servis edildi ki, değmeyin gitsin…

Saray’da muhteremlerin uykusu kaçmış mıdır? Henüz kulağıma gelen bir şey yok…

Kayseri’nin Türk siyaset hayatında özel bir yeri olduğu gibi AKP içinde de çok farklı bir ağırlığı vardır.

ABD-İsrail’in İran’a askeri harekâtı için nefesler tutulup tüm dünya geri sayım yaparken, bizdeki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün, Kayseri’de teşkilat işleri ile meşguldü!..

Hakan Fidan, Abdullah Gül’ün Türk siyasetine armağan ettiği bir şahıstır. İlk siyaset derslerini de bizzat Abdullah Gül’ün talimatıyla Ahmet Davutoğlu’ndan almıştır. O köprünün altından çok sular aktı ancak yine de hatırlatmakta fayda var diye düşündüm. Abdullah Gül’ün de sıkı Kayserililiğini de ilave edip devam edelim…

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün, Kayseri’de resmi makamları ziyaret etmesinin yanı sıra, AKP’nin genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına da katıldı. Taht kavgasının en sıkı adaylarından biri, Hakan Fidan’ın Abdullah Gül’den habersiz kuş uçmayacak Kayseri’ye yaptığı ziyaret, bende “bayram değil seyran değil…” sorusunu akla getirdi!.. Hakan Fidan’ın ziyaret ve temasları ildeki tüm devlet kurumları tarafından “duyduk duymadık kalmasın” dercesine sosyal medyada fotoğraflarla paylaşıldı. Ana akım saray medyasının görmezden geldiği bu ziyaret yerel medyada çok geniş yer buldu.

*

Ancak çok griptir ki. Hakan Fidan’ın Kayseri ziyaretinden 5 gün önce saray aparatı Hürriyet gazetesinde Abdullah Gül’ün has adamı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün baskısıyla siyasete girdiğine dair geniş bir röportaj yayınlandı. Büyükkılıç, 1993’te istifa edip Refah Partisi’nin Kayseri İl Başkanı olduğunu belirterek, şunları söylüyordu:

“Baskıyla oldu! Hiçbir zaman siyasi beklentiyle şu, bu olayım demedim. Hekim olunca toplum içerisinde yeğleniyorsunuz. Teklif Abdullah Gül’den geldi, ‘Muayenehane açarsın, Allah orada rızkını verir’ diye bizi ikna etti.”

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimi öncesinde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Abdullah Gül'ü 24 Haziran'da aday olmamasına yönelik ikna için ziyarete gönderdiği de aklıma geliverdi. Neden?.. Çünkü, Hulusi Akar’da dünkü Kayseri ziyaretinde baş rol oyuncusuydu. “Ama Hulusi Akar’da Kayserili. Doğal değil mi” derseniz. Cevabım, -15 Temmuz’un sıkı ikilisi Hakan Fidan ile Hulusi Akar’ın perde arkasını çok iyi bildiğimden- “hayır” olur.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, partisinin il danışma meclisinde yaptığı konuşmada, '' Aziz Kayserililer bugün beni bağrınıza bastığınız için teşekkür ederim sağ olun var olun. Bugün buraya gelmeden önce Pakistan Afganistan savaşı konusunu görüşmek için Cumhurbaşkanımızı aramıştım sizlere de çok selamı var. '' dedi.

Hakan, Fidan nedense, “Tayyip Erdoğan’ dan habersiz gelmedim “mesajını verme ihtiyacı duymuş…

Hakan Fidan, sonra neler demiş;

“AK Parti kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin kaderini değiştiren bir parti olmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliği bu ülkenin son yüz yıldır elde ettiği en kıymetli husus olmuştur. Bu sizlerin mütevazi çalışmaları sayesinde oldu. Bu çalışmaların hepsi birleşiyor ve AK Parti'nin kutlu davasının yolunu çizen büyük bir akım oluyor. Sizlerin çalışmaları olmadan bu liderliğin Türkiye'de liderlik etmesi mümkün değil ve bu lider olmadan Türkiye'nin çita atlaması mümkün değil. Bunu mümkün kılan şey sizlerin ortaya koyduğu irade, kendi sandığınıza sahip çıkmanız, AK Parti hükümetlerini arka arkaya son 23 yıldır tekrar tekrar seçmeniz ve Cumhurbaşkanımızı o otorite makamında tutmanız. Bu fevkalade önemli bunun için hepinizden Allah razı olsun''

Hakan Fidan, acaba neden “onsuz olmaz” şarkısı söylüyordu?!..

*

Bir de, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın yaptığı paylaşımlarla yere göğe sığdıramadığı ziyarette yine aynı yerde yaptığı konuşmasına bakın;

“Biriz, beraberiz. 86 milyon bir ve beraber olduğu sürece aşamayacağımız engel, yapamayacağımız iş yok. Düne kadar yurt dışında çektiğimiz sıkıntılar bir tarafa; bütün uluslararası ortamlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti özne oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız olmadan, Sayın Hakan Fidan olmadan denklemleri çözemiyorlar. Bizler bu on yıllar, yüz yıllar boyunca biz narkozdaydık. Gücümüzden, kuvvetimizden haberdar değildik. Allah'a çok şükür Recep Tayyip Erdoğan geldi ve bu milleti narkozdan uyandırdı, uyandırıyor”

Hem Hakan Fidan hem de Hulusi Akar, Tayyip Erdoğan’a vıcık vıcık yağ yakmış. Akar, bir adım daha ileri giderek Hakan Fidan’ı da yağlamayı ihmal etmemiş. Acaba neden?.. Abdullah Gül’ün yeniden kıpırdanmaya başladığı konuşulan süreçte “Aman Tayyip Erdoğan’ı pirelendirmeyelim “diye mi?.. Tayyip Erdoğan’ın bu numaraları yemeyeceği yüzde 1 milyon…

Peki, o zaman ne?..

Aklıma, 24 Haziran 2018 seçimi öncesi geldi demiştim ya!..

Acaba, Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar’ın yanına Hakan Fidan’ı katarak, Abdullah Gül’e kendi evinde “rahat dur” mesajı mı gönderdi?

Yoksa…

Hakan Fidan, Abdullah Gül ve Hulusi Akar’ın da desteğinin arkasında olduğu imajı vererek saraya bir şeyler mi demek istedi?...

Yoksa…

Hakan Fidan, Kayseri’den “Abdullah Gül’ün Prensiyim” mi dedi?..