A Milli Takımımız 24 yıl sonra katılacağı Dünya Kupası'nda ilk maçını Avustralya ile oynayacak.
Abdullah Avcı Türkiye'nin muhtemel 11'ini yorumladı: Olmazsa olmaz ismi açıkladı
A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Abdullah Avcı, Dünya Kupası'nın ilk maçında Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar'ın Avustralya'ya karşı sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ini yorumlayarak rakip analizi yaptı ve kilit oyuncuyu açıkladı.Furkan Çelik
Tüm ülkenin büyük bir heyecanla beklediği 14 Haziran Pazar günü Vancouver Stadyumu'nda TSİ 07:00'de oynanacak maç öncesi A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Abdullah Avcı, Montella'nın sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ini yorumladı.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ
A Milli Takım'ın Avustralya karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:
Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkuk Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.
İLK 11 İÇİN İKİNCİ SENARYO
İkinci bir senaryoda ise Yunus Akgün'ün yerine İsmail Yüksek'in maça başlayabileceği düşünülüyor. Bu denklemde ise Arda Güler'in sağ kanatta, Orkun Kökçü'nün ofansif orta saha rolünde ve Hakan Çalhanoğlu ile İsmail Yüksek'in merkezde yer alması bekleniyor.
NEO Spor Youtube kanalında Avustralya maçını yorumlayan Abdullah Avcı, muhtemel 11 ile ilgili görüşlerini paylaştı. Deneyimli teknik adam, "İsmail Yüksek kesin oynayacak diye düşünüyorum." dedi.
'ANAHTAR OYUNCU İSMAİL OLACAK'
Avcı İsmail Yüksek'in bu maçta kilit rol oynayabileceğini belirterek, "Fiziksel iyi bir takıma karşı oynuyorsun. Savunma mekanizmaları kolay bozulmuyor. Zaman zaman geçiş fırsatı yakalayacaklar. Burada anahtar oyuncu İsmail olacak." dedi.
'UZAKTAN ORTA YAPMAK TEHLİKELİ'
Rakibin Türkiye'yi orta yapmaya yönlendirebileceğini vurgulayan Abdullah Avcı, 'Uzaktan orta yapmak çok tehlikeli. Hedefsiz ortada 60 metre geri koşarsın, geçiş yersin. Savunma mekanizmalarını bozabilmek için iç koşuları, topa değmeden yapacağın koşuları, defans arkasına yapacağın koşuları ve bireysel performansları kullanmak gerekecek. Onlar da bunun geçişini kovalayacak. Oralarda gerekirse taktik faul yapmak, çok yakın olmak gerekiyor. Aynı zamanda kenarlardan az faul yapmak lazım." diye konuştu.
'SABIRLI OLMAK LAZIM'
Ayrıca gol istatistikleriyle ilgili bazı verileri paylaşan Abdullah Avcı şunları söyledi:
"Biz 46-60 dakikalar arasında 8 gol atmışız. Yediğimiz goller de 61-70 dakika arası. Bu resim bize beklerken sıkıntı yaşadığımızı gösteriyor.
Avustralya'nın attığı gollerin yüzde 70'i 16-39 dakikalar arasında. En çok gol yedikleri bölüm ise 76 ila 90 arasında. Bu da çok beklemekten kaynaklanan bir durum.
"O yüzden oyun sabır oyunu. Oyunun içinde geri düşmeden sonuna kadar kalmak lazım. Biz 70'de çözeriz, 75'te de çözeriz, 80'de de çözeriz."
'EN DEĞERLİ MAÇ'
Son olarak Avustralya maçının çok önemli olduğuna değinen Abdullah Avcı, "Sen bu maçı kazanırsan enerjin de farklı bir şekilde akacak. İlk maç en değerli, en kıymetli maç. Bize eşik atlatacak bir maç aslında. Gruptan çıkıp devam edeceksin." ifadelerini kullandı.