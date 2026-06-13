Abdullah Avcı Türkiye'nin muhtemel 11'ini yorumladı: Olmazsa olmaz ismi açıkladı

'SABIRLI OLMAK LAZIM'

Ayrıca gol istatistikleriyle ilgili bazı verileri paylaşan Abdullah Avcı şunları söyledi:

"Biz 46-60 dakikalar arasında 8 gol atmışız. Yediğimiz goller de 61-70 dakika arası. Bu resim bize beklerken sıkıntı yaşadığımızı gösteriyor.

Avustralya'nın attığı gollerin yüzde 70'i 16-39 dakikalar arasında. En çok gol yedikleri bölüm ise 76 ila 90 arasında. Bu da çok beklemekten kaynaklanan bir durum.